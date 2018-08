La Colombia esce da Unasur. Bogotà considera l'unione degli stati sudamericani nient'altro che un megafono del governo venezuelano e del chavismo. Così il presidente Ivan Duque: "Oggi per istruzioni precise il cancelliere della repubblica ha spedita una lettera in cui accusiamo il trattato costitutivo di questa entitâ. Fra sei mesi dunque sarà effettivo il ritiro della Colombia da questa organizzazione. Perché Unasur è un'istituzione che per troppo tempo con il suo silenzio e la sua compiacenza si è prestata a che non si denunziasse il trattamento brutale della dittatura venezuelana ai suoi cittadini.