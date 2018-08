A Madrid aprirà la prima residenza pubblica per anziani LGBT del mondo

"Nel 2008 ero disoccupato. Avevo 50 anni, ero gay, in Spagna c'era crisi... Non vedevo un futuro chiaro davanti a me e cercavo di trovare altre persone simili a me. Che sorpresa quando ho scoperto che quasi non esistevano gay di maggiore età. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che in realtà c'erano, ma vivevano isolati, molti di loro avevano pensato al suicidio. E' in quel momento che arriva la dipendenza, l'insulina in vena e l'abbandono del quartiere (*). Mi ha lasciato perplesso il fatto che questa fosse l'unica alternativa. Così mi sono attivato".