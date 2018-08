Papa Francesco: "Pedofilia, la Chiesa ha fallito"

Che il viaggio in Irlanda non fosse una passeggiata per Papa Francesco sono i numeri a dirlo. Dal gennaio 1975 ad oggi si sono registrate 1.259 denunce di abusi sessuali contro 489 sacerdoti in 26 diocesi. Una prima giornata dove Bergoglio ha concluso l'Incontro Mondiale delle Famiglie nella splendida cornice del Croke Park, ma anche una prima giornata dedicata ai tanti "Mea Culpa".