Siria: vertice tra Turchia e Russia

Secondo l’inviato del Cremlino quella zona di sicurezza è stata creata a Idlib e nessuno ha mai pensato che potesse essere usata dai terroristi per nascondersi, usando la popolazione civile come uno scudo umano.

L’obiettivo per tutti è l'eliminazione di gruppi e miliziani radicali, perché costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale, un aspetto importante per la Turchia ma anche per la Russia e l'Occidente in vista del trilaterale tra i presidenti russo, iraniano e turco –Putin, Erdogan e Rohani, a Teheran, un incontro che dovrebbe tenersi a Teheran, la cui data è già stata fissata e sarà annunciata molto presto. Un summit che segue il processo di Astana avviato nel 2017 per il raggiungimento di una soluzione politica al conflitto in Siria.