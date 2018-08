McCain interrompe cure anticancro

Il senatore repubblicano John McCain non riceverà più le cure per il tumore di cui soffre da tempo. Lo ha comunicato la famiglia in una nota. McCain aveva reso pubblica la sua malattia l’estate scorsa: una forma grave e aggressiva di tumore al cervello.

In un anno secondo la moglie, ha superato le aspettative di vita che i medici avevano previsto.

L’ex candidato alla Casa Bianca, uno dei maggiori oppositori del presidente Trump compirà 82 anni il prossimo 29 agosto.

In un altro comunicato la famiglia ringrazia i molti amici e colleghi e le molte migliaia di persone che in questi mesi hanno espresso la loro amicizia e solidarietà al senatore, costretto a lasciare Washington per sottoporsi alle cure in Arizona.