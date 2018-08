Il Brasile trasferirà i migranti venezuelani

Oltre mille migranti venezuelani verranno trasferiti dallo Stato brasiliano di Roraima verso altre città del Brasile.

Lo ha annunciato il governo del Paese, dopo gli scontri violenti avvenuti sabato nella città brasiliana di Paracaima tra i migranti venezuelani e la popolazione locale. Descrive la situazione Alejandro, un cittadino venezuelano che in Brasile viene per acquistare cibo.

" È una città molto piccola per il numero di migranti che ci sono qui. Il governo ha in progetto di spostare i migranti in altre grandi città del Paese, ma questo piano finora non ha mostrato risultati. Quindi penso che le persone non abbiano ragioni per apprezzarci e abbiano paura di noi", spiega.