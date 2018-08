Madonna: il criticato tributo ad Aretha

Il tributo di Madonna ad Arheta Franklin ha fatto arricciare il naso ai fan. Invitata agli MTV music awards per premiare il miglior video la popstar ha colto l'occasione per ricordare con un accorato discorso la recente scomparsa della regina del soul Arheta Franklin, una scusa secondo i critici, per parlare di se stessa.

"Lei mi ha permesso di arrivare dove sono oggi - ha detto Madonna - e so che ha influenzato così tante persone qui presenti stasera. E ti voglio ringraziare Atetha, per averci reso più forti. R E S P E C T, lunga vita alla regina".

Madonna aveva aperto il suo discorso affermando che la musica di Arheta le aveva cambiato la vita, citando quella volta che aveva partecipato ad una audizione proponendo in seguito ad una decisione dell'ultimo minuto la canzone simbolo della regina del soul "(You make me feel like) a Natural Woman". Un'audizione che non portò da nessuno parte, ma che racconta di come la regina del soul l'abbia accompagnata sulla strada del successo. Sui social media sono volate le critiche per un intervento, a detta di molti, troppo autoreferenziale.