Total lascia l'Iran dopo le sanzioni statunitensi

La compagnia petrolifera francese Total ha ufficialmente "lasciato" l'Iran: l'annuncio giunge dal Ministro del Petrolio del Paese affacciato sul golfo Persico, Zangeneh.

Secondo quest'ultimo, l'Iran è attualmente alla ricerca di una società che possa sostituire il colosso transalpino, disimpegnatosi dallo sviluppo di un sito del gas dopo la reintroduzione delle sanzioni statunitensi contro Teheran.

Per il Ministro degli Esteri iraniano, Zarif, l’Europa non ha ancora dato prova di voler "pagare il prezzo" per salvare l’accordo nucleare, sfidando Washington e le nuove sanzioni made in USA.