Malesia: il festival degli spiriti affamati

Anche l'Asia ha la sua festa di Halloween. Qui si chiama festival degli spiriti affamati. E' una tradizione che cade nel settimo mese lunare nel sud della Cina, Singapore, Hong Kong e Taiwan. E ovviamente Malesia, da dove arrivano queste immagini.

Secondo la tradizione i cancelli dell'inferno sono aperti e gli spiriti affamati vagano sulla terra in cerca di cibo. Per questo si preparano lauti banchetti da offrire ai morti. E a placare le loro grida ci pensa il re degli spiriti Da Shi Ye che viene costruito in cartapesta e fatto sfilare per le vie della città. Il momento clou della festa è il grande falò del re di cartapesta, che bruciando porta via con sé tutti gli spiriti.