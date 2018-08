Nuovo film con Kevin Spacey disastro al botteghino

126 dollari di incassi all'esordio, poco più di 110 euro, per un film che parla di alta finanza è già di per sé un disastro. Quando poi il film in questione è pieno di stelle e dovrebbe servire a rilanciare la carriera appannata di una ex gigante del cinema, nella fattispecie Kevin Spacey, allora si può parlare davvero di catastrofe. Più che la debolezza della storia però, il film paga la pessima immagine di Spacey che ha peraltro un ruolo minore.