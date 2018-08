La Liga sbarca negli USA

Il campionato spagnolo è pronto a sbarcare negli USA e in Canada. Ufficializzato l’accordo di 15 anni tra la Liga e la multinazionale Relevant permettendo così lo sbarco di Barcellona, Real Madrid, e probabilmente anche delle altre squadre. Almeno una partita all’anno del campionato spagnolo verrà dunque giocata in suolo americano, facendo della Liga il primo grande torneo calcistico europeo a tentare la vera e propria avventura all’estero. Resta solo da capire quante e quali partite verranno giocate in trasferta.

Tante le novità e gli accordi per il calcio spagnolo. Ultimo quello con Facebook. Solo alcuni giorni fa è stato annunciato che Gli iscritti alla piattaforma di Zuckerberg di India, Pakistan e altri sette paesi potranno godersi i 380 incontri della Liga senza pagare un centesimo. Una platea di spettatori di 348 milioni di persone.