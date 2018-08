Rachid Nekkaz, l'uomo che paga le multe per il burqa

È arrivato anche in Danimarca Rachid Nekkaz, l’imprenditore franco-algerino che si schiera a favore delle donne che indossano il burqa o il niqab. Come? Pagando le loro multe, nei Paesi che vietano il velo integrale.

Il 1 agosto è entrata in vigore in Danimarca una legge che punisce con una multa chiunque indossi in pubblico un indumento che nasconde il volto. L’ammenda è di 134 euro per la prima infrazione, decuplicabile in caso di recidiva. Due giorni dopo, una donna di 28 anni è stata la prima a ricevere una sanzione, per aver indossato il niqab in un centro commerciale di Hørsholm, a nord di Copenhagen.

In un'intervista rilasciata a Euronews, Rachid Nekkaz ha annunciato che a settembre si recherà di persona in Danimarca per pagare la multa della donna, e le altre che seguiranno.

“Sarò a Copenhagen l’11 settembre per pagare tutte le multe, e lo farò successivamente ogni mese. Io sono contrario al burqa, ma difendo la libertà di portare o non portare il velo per strada. La strada deve restare patrimonio universale della libertà. Penso che bisognerebbe vietare il velo negli spazi privati: amministrazione, scuole, centri commerciali, negozi...in ogni posto ma non in strada", ha spiegato.