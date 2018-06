Sport e fairplay, ecco gli Aic Camp

(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Stage estivi di calcio per veicolare atutti i giovani partecipanti i valori del fair play edell’educazione, anche sportiva, in un contesto di vacanza,animazione e divertimento. L’Associazione Italiana Calciatori el’Istituto per il Credito Sportivo presentano gli ‘Aic Camp2018’. “Il Credito Sportivo ha deciso di collaborare con l’Aic -ha spiegato il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi -per valorizzare il rapporto con il mondo degli atleti dei qualila banca intende sostenere la crescita formativa eprofessionale, anche nel post carriera”. Grazie al progetto AicCamp “non andiamo alla ricerca di talenti, ma di un modelloformativo che diffonda educazione, fair play ed etica sportiva.Prendendo spunto da questa iniziativa e da altre esperienzedella stessa natura, il Credito Sportivo proporrà nei prossimigiorni alle Istituzioni il lancio di una campagna per ilreinserimento dell’Educazione Civica nei programmi didatticidelle scuole dell’obbligo”, ha proseguito il numero unodell’Ics.