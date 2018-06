Diploma per meriti sportivi a Squinzi

(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Il presidente di Mapei, e patron delSassuolo, Giorgio Squinzi, e l’olimpionica dello sci SofiaGoggia sono stati premiati con il diploma per meriti sportividel Master in Sport business strategies, nato dallacollaborazione fra Verde Sport, Università Ca’ Foscari e Ca’Foscari Challenge School. La cerimonia di consegna si è svoltanel Salone d’Onore del Coni. Squinzi è un imprenditore che daanni investe nello sport, dapprima nel ciclismo con un team cheha fatto la storia nelle due ruote e quindi nel calcio, con ilSassuolo, capace di arrivare a consolidarsi nel massimocampionato italiano, affacciandosi alle competizioni europee,con uno stadio di proprietà e progetti solidi. Goggia ha fattorivivere i fasti dello sci azzurro, grazie all’oro ottenuto alleOlimpiadi invernali di Pyeongchang e alla vittoria della coppadel mondo di discesa libera.

