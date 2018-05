Tiro a segno: De Nicolo è terzo a Monaco

(ANSA) – MONACO, 25 MAG – Nella seconda giornata di gare allaCoppa del Mondo di tiro a segno a Monaco è arrivata la primamedaglia per gli azzurri grazie alla prestazione di Marco DeNicolo, che ha conquistato il bronzo nella specialità dicarabina libera 3 posizioni uomini. Già nella fase eliminatoriail tiratore legnanese aveva dimostrato l’ottimo stato di forma,confermato anche questa mattina nella prova di qualificazionedove aveva chiuso in quinta posizione (1179). In finalel’azzurro – che già nella tappa di Changwon era salito sul podioconquistando l’argento nella stessa specialità – è riuscito amantenersi nella zona alta della classifica fino ad ottenere ilterzo posto. La gara è stata vinta dal cinese Haoran Yang(465.3) che ha stabilito il record di finale mentre al secondoposto si è piazzato il russo Sergey Kamenskiy (463.4).