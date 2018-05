Pallavolo: Christenson firma per Modena

(ANSA) – MODENA, 25 MAG – Modena Volley ha ufficializzatol’accordo per i prossimi due anni con il regista della nazionaleamericana, Micah Christenson. Dopo quello di Zaytsev, un altroarrivo eccellente a Modena dopo l’uscita di scena del brasilianoBruno e del francese Earvin Ngapeth. Christenson, 25 anni, prenderà proprio il posto di Brunopassato alla Lube Civitanova dove lo stesso americano avevagiocato nelle ultime tre stagioni vincendo uno scudetto e unaCoppa Italia. Il regista vanta nel proprio palmares anche un bronzoolimpico a Rio de Janeiro 2016, un oro nella World League 2014di Firenze e un bronzo in quella di Rio 2015, oltre all’oronella Coppa del Mondo svoltasi in Giappone nel 2015. “Giocare a Modena è un grande onore – ha detto Christenson -è un club con una storia incredibile, sarà qualcosa di unicoentrare in campo con la maglia gialloblù. Essere allenato daVelasco è una grande opportunità. Io e Zaytsev? Beh, penso chesaremo forti. Sono qui per vincere”.