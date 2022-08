A Dubai c'è vita per le famiglie anche al riparo dal caldo

Con l'inizio dell'estate, a Dubai il caldo aumenta e i genitori sono alla ricerca di attività per intrattenere tutta la famiglia.

Il museo delle illusioni di Al Seef, a Dubai, è una mostra in 3D piena di effetti ottici e bizzarre esperienze sensoriali, dalle stanze antigravitazionali al tunnel dell'infinito, fino al tavolo dei cloni, dove ci si siede e ci si moltiplica negli specchi. È una delle tante attrazioni della città a disposizione dei genitori per tenere i bambini al fresco durante l'estate.

Dall'altra parte della città si trova un'altra attività popolare durante tutto l'anno, l'OliOli. Questo centro d'avventura interattivo ha più di 40 attrazioni basate sul lavoro di artisti, educatori e psicologi.

Abbiamo accompagnato la famiglia Moussalem, composta da sette persone e con cinque figli di età compresa tra gli otto mesi e i nove anni.

Rosie Moussalem ha detto di aver apprezzato le diverse sale. "Per ora mi piace tutto. Ci sono molte cose da fare, si può giocare con l'acqua e con l'aria. Mi piace divertirmi e mi sto divertendo un mondo".

Sua madre, Willeke Moussalem, ha detto che a Dubai c'è una moltitudine di parchi giochi e ha anche alcuni altri posti preferiti per i bambini più grandi.

"Vado al Dubai Mall. C'è la pista di pattinaggio. A loro piace pattinare, oppure andare all'Acquario di Dubai o a Kidzania. È fantastico. E quello che mi piace davvero è che lì si può fare una passeggiata. Camminare un po', pranzare e divertirsi".

La città offre migliaia di attività da svolgere durante l'estate, dai parchi acquatici alle gite in fattoria, dalle ludoteche al coperto ai musei. In vista delle vacanze, la sfida per i genitori è trovare attività a prezzi accessibili. Kidzapp è un'applicazione multipiattaforma che aiuta i genitori a trovare queste attività e a usufruire di sconti.

L'amministratore delegato e cofondatore di Kidzapp, Karim Beidas, ha dichiarato che è fantastico che ci siano così tante cose da fare, ma la scelta di un'attività può spesso risultare opprimente. Ha dichiarato a Euronews: "Penso che una funzione che i genitori amano usare in estate sia quella "indoor", dove si vedono tutte le attività al chiuso", ha spiegato Beidas.

È una cosa di cui siamo molto orgogliosi: non solo aiutiamo i genitori a trovare tutte le attività giuste per i loro figli, anche luoghi poco conosciuti, ma ci sono così tanti posti fantastici realizzati da piccole imprese, idee molto creative che normalmente potrebbero avere difficoltà a raggiungere i loro consumatori. Noi aiutiamo anche queste piccole imprese a far conoscere le loro idee Karim Beidas cofondatore di Kidsapp

Tra le offerte più personalizzate c'è la Hello Kitty Spa, che offre trattamenti per le unghie, trecce di unicorno e mini-massaggi per gruppi o singoli.

Ma non tutte le attività in città hanno un costo. La famiglia Moussalem ha condiviso che una delle cose che preferisce fare tutto l'anno è andare in spiaggia, soprattutto al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando le temperature sono più fresche.

Willeke Moussalem ha detto: "Ci piace molto, è tranquilla, rilassata, facile da gestire, non è molto elegante, ma ci sono bagni, docce e bagnini. Quindi è davvero un bel posto dove andare".