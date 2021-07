Una città subacquea per immergersi in piena Dubai

Deep Dive Dubai è entrata nel Guinness dei primati per la piscina per immersioni più profonda del mondo con una profondità di 60,02 metri. La precedente detentrice del record, con 45 metri di profondità, era Deepspot, situata in Polonia.

Situata a soli 15 minuti dal centro di Dubai, la piscina sarà aperta al pubblico a fine luglio. Abdulla Bin Habtoor di Deep Dive Dubai ci ha detto: "Volevamo dare a tutti l'opportunità di esplorare i propri limiti immergendosi in un'incredibile esperienza subacquea in piena città".

Jarrod Jablonski, direttore di Deep Dive Dubai, ci informa che il punto di immersione di profondità paragonabile più vicino dista a un giorno di viaggio in auto da Dubai. Abdulla Bin Habtoor aggiunge: "Quello che aspiriamo a fare con Deep Dive Dubai è rendere le immersioni accessibili a tutti i visitatori della città o ai residenti della città".

In questo episodio di Adventures, il nostro corrispondente Evan Bourke ha partecipato a un'immersione di scoperta su misura per persone prive di esperienza. La piscina accoglie appassionati di tutti i livelli. Sul posto ci sono anche aule per poter studiare e una camera iperbarica per 12 persone in caso di malattia da decompressione.