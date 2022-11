I costruttori e gli immobiliaristi di tutto il mondo si sono riuniti al Dubai World Trade Centre per la 24esima edizione di Cityscape Dubai.

Quest'anno, l'evento si è concentrato sul modo in cui il mercato immobiliare si sta adattando al cambiamento in relazione allenuove tecnologie e alla sostenibilità. Durante i tre giorni dell'evento, migliaia di investitori e professionisti del settore si sono riuniti per fare rete, creare partnership e discutere del futuro del comparto immobiliare.

Focus sulle comunità urbane

Sono stati illustrati numerosi nuovi progetti per il mercato, realizzati dai migliori sviluppatori, tra cui l'operatore locale di lusso Sobha Realty, che si concentra sulle comunità urbane.

Il gruppo ha annunciato due interventi, Sobha 1 e Hartland 2 (valore di 6,23 miliardi di euro), che saranno completati in 5-8 anni.

Francis Alfred, amministratore delegato e direttore generale di Sobha Realty, ha dichiarato a Euronews: "È una grande notizia per Shoba. Heartland è un terreno di 8 milioni di metri quadrati, che può ospitare sino a 7000 case e 100 ville di lusso. Il 50% del terreno è spazio aperto. Sobha 1 è di circa 35 acri con circa 2600 case".

Secondo Alfred, "il mercato immobiliare di Dubai ha registrato un'ottima ripresa. L'accesso ai visti e le opportunità per gli investitori hanno regalato a Dubai una grande spinta".

Tra gli sviluppatori internazionali presenti a Cityscape c'erano quelli provenienti da Bali, Regno Unito, Giordania, Germania e Turchia.

L'evento si è sviluppato nell'ambito della crescita del mercato immobiliare di Dubai, che continua ad attrarre gli investitori in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio.

Nel terzo trimestre dell'anno, a Dubai, il mercato immobiliare ha registrato la più alta performance degli ultimi 12 anni, con il valore delle vendite che ha raggiunto quasi 19 miliardi di euro.

Mercato immobiliare a Dubai Euronews

L'edizione di quest'anno di Cityscape Dubai ha rilanciato con forza la**domanda di proprietà off-plan.

(Si tratta di un meccanismo che prevede incentivi finanziari per i clienti che prenotano proprietà prima della data di completamento della costruzione. Gli incentivi sono in genere erogati sotto forma di sconti sul prezzo, ndr).

Alexander Edwards, direttore della fiera Cityscape Portfolio di Informa Markets, ha fotografato il settore: "Il mercato di Dubai è un'industria di lusso ed è in pieno boom. Il Dipartimento del Territorio di Dubai ha annunciato che in un solo giorno sono state effettuate transazioni immobiliari per un valore di 2 miliardi di AED (525 milioni di euro). Tutto questo è assolutamente incredibile. Credo che tutti guardino a Dubai per le maggiori garanzie, per le grandi opportunità di sviluppo e per mettere i propri soldi in un posto sicuro, nella speranza di vedere un grande ritorno sull'investimento".

Edwards ha anche dichiarato di aver appena firmato un memorandum d'intesa con il Dipartimento del Territorio di Dubai per lanciare Cityscape Wire, che rappresenta le donne nel settore immobiliare.

Le ragioni del boom immobiliare

Oltre al prezzo del petrolio, le politiche governative favorevoli, le nuove norme sui visti e l'aumento della popolazione stanno facendo crescere il settore immobiliare, incrementando le vendite di immobili on e off-plan nell'Emirato.

Il promotore immobiliare Azizi Developments, con sede a Dubai, ha annunciato che l'anno prossimo consegnerà circa 100 progetti in corso, mentre più di 10.000 progetti sono in fase di pianificazione per un valore di diversi miliardi di euro.

Farhad Azizi, ceo di Azizi Developments, ha detto a Euronews: "Uno dei progetti è legato alla costruzione del secondo edificio più alto degli Emirati Arabi Uniti, il quinto o il sesto più alto del pianeta, il secondo più alto dopo il Burj Khalifa. Ci vuole un livello di ingegneria completamente diverso per realizzarlo".

Nuove tecnologie e ''occhiali intelligenti''

Tra le altre frontiere da esplorare, figura l'applicazione che trasforma le parole in sottotitoli su cosiddetti ''occhiali intelligenti''.

L'app XRAI Glass traduce le conversazioni in 9 lingue diverse e consente la loro sottotitolazione istantanea.

Il software garantisce alle persone sorde o con problemi di udito di "vedere" le conversazioni sugli occhiali AR.

Se utilizzata con gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata Nreal Air, l'applicazione XRAI Glass consente dunque di sottotitolare, tradurre e visualizzare le conversazioni sulle lenti AR.

Dan Scarfe, ceo di XRAI, afferma: "Abbiamo sperimentato questo software ad agosto. Numerosissime persone in tutto il mondo lo hanno già testato".

La tecnologia rivoluzionaria è destinata ad aiutare milioni di persone che hanno bisogno di ricordare i dettagli.

Le piattaforme per i meeting di lavoro riceveranno un riepilogo delle loro riunioni in un istante e in diverse lingue, aiutando così la comunicazione internazionale a livello globale.