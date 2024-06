"Tutto del Classic Violin Olympus è unico!": l’intervista a Pavel Vernikov

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Il Concorso internazionale Classic Violin Olympus è una nuova ed elettrizzante opportunità per violinisti giovani e meno giovani di conquistare il mondo della musica.

Con un programma di concorso innovativo e un processo di preselezione che abbraccia le principali capitali musicali del mondo, per non parlare dell'incredibile montepremi di 310.000 €, le menti dietro questo progetto sembrano determinate a sovvertire l'ordine stabilito, offrendo ai violinisti di talento di tutto il mondo la possibilità di mettere veramente alla prova il loro coraggio. Abbiamo incontrato l'architetto capo Pavel Vernikov, per sapere cos’aveva da dire di quest'ultima iniziativa.

PUBBLICITÀ

Può parlarci del processo di ideazione del Concorso internazionale Classic Violin Olympus e dei suoi obiettivi generali?

Nella mia vita ho partecipato a molti concorsi, sia come partecipante che come membro della giuria. Non avevo dubbi sui concorsi, ma c'era un'esitazione: sentivo che qualcosa non mi soddisfaceva. Volevo cambiare l'ordine precostituito, la tradizione. Volevo fare qualcosa che fosse utile non solo per i giovani musicisti, ma anche per quelli più grandi che non hanno l'opportunità di partecipare a concorsi e farsi conoscere. Questo era il mio sogno, poi un giorno ho incontrato un uomo meraviglioso, Konstantin Ishkhanov, e nel giro di poche settimane abbiamo parlato di come trasformare questo sogno in realtà!

Questo evento ha un processo di preselezione molto particolare, con sei concorsi indipendenti che fanno il giro del mondo. Qual è stata la strategia alla base della selezione delle sei località?

La parola "unico" può essere applicata all'intero concorso! Tutto del Classic Violin Olympus è unico! La procedura di selezione standard per la maggior parte dei concorsi prevede solitamente l'invio di video. Solo alcuni di loro effettuano la selezione in diversi Paesi e l’esecuzione dura sempre 20-30 minuti, quindi non si tratta di un'esibizione completa. I concorrenti spendono un sacco di soldi per recarsi nelle località designate e poi si esibiscono in tutti i tipi di locali, anche in quelli più piccoli e minuscoli.

Non volevamo questo. Abbiamo scelto le scuole e i centri musicali più famosi del mondo. Volevamo che i sei eventi di qualificazione fossero dei veri e propri concorsi a sé stanti, con due turni di qualificazione, ottimi premi e una giuria di alto livello.

PUBBLICITÀ

Alcuni eventi preliminari sono già alle spalle. Il livello di qualità che ha visto finora è quello che si aspettava?

Direi che è addirittura superiore alle mie aspettative! In Giappone, ad esempio, il livello era incredibile. In molti concorsi ci sono solitamente due o tre grandi violinisti, ma qui la situazione era completamente diversa. Dei 20 concorrenti, posso dire con certezza che 14 meritavano di arrivare in finale. È stato molto difficile decidere a chi assegnare i premi. Londra, la nostra prossima tappa, si preannuncia già molto simile: si tratta di un gruppo di concorrenti di altissimo livello e non vedo l'ora di scoprire cosa ci faranno vedere nelle esibizioni dal vivo!

I programmi del concorso sono alcuni dei suoi aspetti più interessanti e rivoluzionari. Qual è il ragionamento alla base di questo approccio completamente diverso?

Non mi piace la parola "rivoluzionario" perché le rivoluzioni spesso finiscono in modo piuttosto triste. Questo programma ha più che altro una natura "evolutiva", con elementi tradizionali e altri inaspettatamente nuovi. Oltre alle opere obbligatorie c'è anche libertà per gli artisti, perché è importante trovare una personalità, un vero musicista e non solo un suonatore.

Non si tratta di una competizione sportiva. Cerchiamo qualcuno che possa convincere il pubblico e la giuria di essere un musicista. Non stiamo scegliendo degli atleti ma dei veri e propri artisti e questo programma ci permetterà di capire quanto sono versatili e se hanno qualcosa da dire con la loro musica.

In particolare, i partecipanti dovranno, tra l'altro, eseguire brani del compositore in residenza Alexey Shor. Come ha scelto il compositore giusto per questo ruolo e quanto è importante che la contemporaneità sia rappresentata?

Alexey Shor CMDI

Chiedere ad Alexey Shor di essere il compositore in residenza non è stata una decisione che ho preso alla leggera. Conosco molto bene la musica di Alexey, così come l'uomo stesso: è una persona molto gentile e modesta ed essendo entrambi ucraini - io sono nato a Odessa e lui a Kiev - abbiamo un patrimonio comune. Credo che questo ci permetta di capirci meglio. È coinvolto nel mondo della musica classica da molto tempo ormai e non solo come compositore. In questi tempi difficili per l'Ucraina, è stato un convinto sostenitore del settore culturale del Paese, aiutando persino l'orchestra dei “Virtuosi di Kiev” che risiedeva in Europa e sostenendo loro e le loro famiglie durante il soggiorno qui. È ammirevole ed è un atteggiamento e un approccio che mi sembra si rifletta anche nella sua musica.

Il discorso sulla musica contemporanea è molto lungo, ma la cosa importante è che, a prescindere dal tipo di musica, quest’ultima deve essere in grado di trasmettere un messaggio. I compositori a volte si concentrano così tanto sulle diverse tecniche da dimenticare per chi stanno scrivendo. Ecco perché la musica a volte è difficile da capire e da percepire. La musica di Alexey è bella, sincera e sensuale. C'è desiderio, lirismo e nostalgia. Inoltre, è apprezzata da un vasto pubblico. Abbiamo deciso di far sì che il programma sia intriso delle sue opere, perché riflettono in modo più chiaro l'epoca moderna. È importante anche il fatto che molti artisti hanno iniziato a inserire la sua musica nel loro repertorio, come il pianista di fama mondiale Mikhail Pletnev e i violinisti Gil Shaham e Maxim Vengerov, per indicarne solo alcuni, quindi si tratta di una musica che sta lasciando il segno nello spirito culturale del nostro tempo.

Il Classic Violin Olympus è caratterizzato da uno dei più interessanti montepremi per concorsi di questo tipo. Secondo lei, è necessario che un nuovo concorso abbia un’attrattiva di questo tipo?

Devo rispondere, come si addice a un direttore artistico, sottolineando che il denaro non è la cosa più importante. Ma siamo onesti, è ovvio che il denaro sia di primaria importanza! Un premio del genere può essere utile per registrare un album, affittare una sala o suonare con un'orchestra. L'idea era che il grande premio in denaro potesse attirare musicisti di tutti i livelli.

PUBBLICITÀ

Chi non riesce a ottenere il primo premio, tuttavia, avrà comunque la sua ricompensa. Abbiamo chiesto a ciascuno dei 23 membri della giuria di assegnare il loro premio ai musicisti che preferiscono. Potrebbero essere invitati a fare un concerto, a esibirsi in una masterclass, a partecipare a un festival musicale... Queste opportunità saranno per loro un preziosissimo aiuto perché potranno così attirare l'attenzione dei manager musicali. Vogliamo dare a tutti e 12 i concorrenti la possibilità di farsi conoscere. Quindi, il denaro è sì un fattore importante, ma non preponderante.

Come reputa il Classic Violin Olympus rispetto ad altri concorsi affermati nel mondo del violino?

Non farei questo concorso se non avessi abbastanza dubbi su altri concorsi. Lo dico senza modestia: siamo sicuramente in lizza per essere uno dei concorsi migliori. Molti concorsi sono ormai diventati una routine: sempre la stessa giuria, gli stessi concorrenti, lo stesso programma e gli stessi luoghi. Molti concorrenti vanno da una città all'altra per partecipare ai concorsi, eseguono lo stesso programma - che è già memorizzato, perché non c'è nulla di nuovo nel repertorio - e basta.

Vedo grandi concorsi che hanno perso il loro impatto. Conosco molti esempi di vincitori che ricevono un premio, partecipano a un paio di concerti e poi spariscono. Il nostro concorso è concepito per ottenere risultati. Vogliamo che tutti e 12 i finalisti siano in grado di costruire e proseguire con successo la propria carriera e che siano molto richiesti. Non verranno dimenticati tra sei mesi!

Cosa direbbe a chi sta ancora valutando se iscriversi al Classic Violin Olympus?

Direi di non esitare e di iscriversi subito! Questo concorso dà una nuova carica di creatività ai concorrenti. Che si ottenga o meno l'ambita vittoria, l'importante è comunicare con i professori e i musicisti della giuria, trovare persone che la pensano allo stesso modo e provare un enorme piacere nel partecipare. Quindi smettete di pensarci e iscrivetevi subito, prima che sia troppo tardi!