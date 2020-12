Alberghi, centri commerciali e superyacht: a Dubai il lusso è ovunque

Grattacieli levigati, supercar a ogni angolo, star del jet set in visita. Che ve lo possiate permettere o che vogliate semplicemente respirarne l'atmosfera, Dubai è diventata sinonimo di lusso.

I vip arrivano qui con jet privati, elicotteri e superyacht. Lo Yacht Club di Bulgari dispone di un porto turistico con 46 posti barca: l'Adastra, yacht da otto milioni e mezzo di euro, è ormeggiato qui.

Ha un incredibile quantità di spazio per gli ospiti, un salone principale e una sala da pranzo. Tre cabine possono ospitare fino a nove ospiti e sei membri dell'equipaggio. È stato progettato da McConaghy Yachts, un'azienda specializzata nella costruzione di yacht ad alte prestazioni.

L'Adastra può attraversare l'Atlantico due volte prima di dover fare rifornimento. Di giorno gli ospiti possono rilassarsi sul ponte o fare un tuffo, usare tavola e remi, kayak o maschera e boccaglio per esplorare i dintorni. Di notte possono godersi le cene in famiglia o un film nel minicinema a bordo.

L'albergo Burj Al Arab è uno dei simboli di Dubai. È dotato di una piscina d'acqua dolce con bar e di una seconda piscina d'acqua salata che si fonde col paesaggio e si estende fino al Mar Arabico. Anche la sabbia qui è speciale. È importata e selezionata per le sue dimensioni e il suo peso, in modo che non si attacchi alla crema abbronzante. Tutto è studiato per il massimo comfort.

Atlantis The Palm è un altro punto di riferimento a Dubai: le sue celebri suite hanno ospitato stelle di fama mondiale. La più lussuosa è la Royal Bridge Suite. Situata al 22esimo piano, accessibile tramite un ascensore privato, si estende lungo l'iconico arco dell'albergo. Dispone di un ampio salone e di una sala da pranzo. La camera da letto principale è dotata di due bagni e di servizi realizzati con oro a 22 carati.

Una notte qui costa poco più di 20mila euro: qui hanno soggiornato un'incredibile varietà di ospiti nel corso degli anni, da Mike Tyson a Kim Kardashian.

Il personale dell'albergo si occupa di soddisfare ogni capriccio dei clienti: lo shopping resta uno dei passatempi preferiti. Il Dubai Mall è una delle destinazioni più popolari per lo shopping di lusso. La personal shopper Nicole Majdalany ci ha portato a fare un giro.

Lo shopping di lusso può far venire appetito: Dubai è nota per i suoi ristoranti di lusso. Marea serve una burrata fatta a mano avvolta in oro a 24 carati. Certo, non tutto a Dubai è fatto d'oro, ma se avete un debole per le cose belle della vita, le troverete sicuramente qui.