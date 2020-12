In cima ai monti Hajar c'è Hatta, un'exclave di Dubai. Un'attrazione irresistibile per scalatori e amanti dell'arrampicata. Fadi Hachicho è una guida alpina: cinque anni fa ha abbandonato il suo lavoro dopo un'escursione sul Kilimanjaro, ha ottenuto la certificazione di alpinista, scalatore e arrampicatore e ha fondato Adventurati Outdoor, una società per insegnare alle persone come esplorare in sicurezza queste montagne. Euronews lo ha incontrato per un'escursione sui monti Hajar: cliccate sul player in alto per scoprire come è andata.