Dubai: un viaggio olistico fra basse temperature e massaggi

Dubai è una destinazione di prima classe che offre il meglio in fatto di viaggi e lifestyle. In questa edizione di Explore vi porteremo in un viaggio olistico mentre sperimentiamo i migliori trattamenti di benessere che la città ha da offrire. A partire da qui, dall'Anantara Spa sul Palm Jumeirah.

Con le sue 24 sale per trattamenti, questo santuario di ispirazione asiatica offre lussuose coccole per ringiovanire il corpo. Le terapie includono un esclusivo massaggio immunitario al magnesio.

Nantakan Ngerntae, terapista Anantara Spa: Questo è puro magnesio!

Jane Witherspoon, Euronews: Quali sono i benefici per la salute del magnesio?

Nantakan Ngerntae, terapista Anantara Spa: Serve a ridurre la tensione muscolare.

Jane Witherspoon, Euronews: Cosa c'è di così speciale in questo trattamento?

Nantakan Ngerntae, terapista Anantara Spa: Oltre a ridurre la tensione muscolare, aiuta a dormire bene.

Jane Witherspoon, Euronews: I visitatori possono anche beneficiare di consigli sullo stile di vita, informazioni nutrizionali e coaching dinamico...

Galina Antoniuk della Anantara Spa spiega: Ovviamente siamo qui per dare una guida al cliente, spiegare cosa sia la massoterapia e cos'è un trattamento. Non è solo un momento o un'azione. È importante se si vuole mantenere questa sana mentalità e benessere per te stesso e bisogna farlo costantemente.

Jane Witherspoon, Euronews: "Grazie Kan. Scusi i miei occhi gonfi, è stato molto rilassante. Mi è stato detto che le persone che dormono poco, come me che ho due bambini piccoli ... mi hanno detto che se non si dorme molto il magnesio funziona davvero e rilassa. Ed è esattamente come mi sento. Potrei semplicemente andare a dormire.

Dall'altra parte della città, alle Emirates Towers, si trova Cryo. Questa clinica è specializzata in crioterapia e per me questo significa un film di fantascienza. Sono qui per saperne di più su questi trattamenti specialistici vengono eseguiti a temperature sotto lo zero.

Inizialmente utilizzata per il trattamento delle malattie reumatiche - La crioterapia si è evoluta per utilizzare metodi di congelamento rapido a breve termine per migliorare le prestazioni, migliorare la bellezza e ottenere il dimagrimento.

Sana Memon, fisioterapista Cryo: In Cryo full body il corpo è esposto a temperature sotto lo zero a meno 140 gradi, per tre minuti. Quindi il vantaggio di base del trattamento è che si bruciano circa 600-800 calorie per sessione e aumenta il metabolismo, migliorerà l'immunità e aiuta nei processi di guarigione.

Jane Witherspoon, Euronews: "Era freddo. In realtà è un po' come essere in un frigorifero. Letteralmente. Ma, hey, ne è valsa la pena per le 400 calorie che apparentemente brucerò. Erano circa 120 gradi sottozero. Non ho resistito tutti e tre i minuti, devo ammetterlo". Il Mandarin Oriental è uno dei più recenti hotel di lusso a Dubai e dispone di una spa a 5 stelle. il Covid ha portato con sé molte nuove sfide e misure di sicurezza per l'industria della bellezza e del benessere che accoglie nuovamente gli ospiti.

Sara Codner, direttore Spa & Wellness, Mandarin Oriental Jumeira: Seguiamo standard di igiene e protocolli molto, molto elevati . Abbiamo cambiato tutti i nostri protocolli e penso che una volta che le persone si sentano a loro agio nel tornare da noi qui, provino ancora di più il bisogno di venire a fare trattamenti. Abbiamo scoperto che molte persone erano molto stressate. L'insonnia e la preoccupazione per il proprio benessere mentale ovviamente sono molto diffusi ora con il Coronavirus. È di vitale importanza, ora più che mai, avere quella connessione umana che ci siamo persi durante la pandemia.

Jane Witherspoon, Euronews: Uno dei trattamenti di benessere più popolari qui, in combinazione con la clinica Elixir, è il IV Vita Drip. Dopo un consulto con il loro medico vi verrà iniettata un'infusione di vitamine che promette di farvi stare bene, dall'interno.

Dr. Zahra Jivraj Premji, COO, the elixir clinic: Ci sono un certo numero di vitamine del gruppo B all'interno di questa infusione e in particolare la B12 che è molto buona, e da energia. Sentirete quell'improvviso aumento di energia subito dopo, ma ci vuole anche tempo per avvertire grandi effetti. Entrano direttamente nel flusso sanguigno e sono più efficaci. È meglio che assumerle per via orale.

Jane Witherspoon, Euronews: Dubai è una città orgogliosa di poter offrire i trattamenti più recenti. Impegnata nel suo approccio olistico a tutto tondo. Dai ritiri spa all'avanguardia, alla crioterapia.