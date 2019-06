A Dubai una ventata di freschezza grazie alle attività al coperto

Dubai è famosa per il sole e il cielo blu in ogni stagione, ma nei mesi estivi è possibile trovare riparo dal caldo torrido grazie alle attrazioni al chiuso.

The Green Planet, una foresta pluviale da visitare... fra quattro mura

The Green Planet è una foresta pluviale al coperto che ospita più di 3 mila specie di piante e animali. La curatrice Sara Stevens ce ne elenca alcuni: "Abbiamo molti uccelli diversi, abbiamo mammiferi come i bradipi didattili, abbiamo scimmie, come i tamarini edipo, a rischio di estinzione, e le scimmie scoiattolo. Abbiamo anche mille piraña, che nutriamo una volta al giorno, molte formiche diverse, scarafaggi, insetti, molte lucertole, come iguane verdi e basilischi. L'idea è di far conoscere una vasta gamma di animali che vivono in habitat tropicali in tutto il mondo".

Una struttura unica, particolarmente interessante dal punto di vista ingegneristico, dice Sara: "Tutto in Green Planet è stato progettato specificamente per riprodurre, in pieno deserto di Dubai, l'habitat ideale per animali e piante tropicali. Il vetro per le finestre, importato dall'estero, è fatto in modo che vi penetri l'82 per cento dei raggi UV, che permettono alle piante di nutrirsi. Il sistema di nebulizzazione è digitale e automatizzato, in modo che se l'umidità scende al di sotto dell'80 per cento, si attiva per ricreare l'ambiente perfetto per tutti gli animali".

Tutto questo permette di tenere alta anche l'attenzione dei più giovani: "Naturalmente, una cosa è studiare queste cose in classe - commenta Sara con orgoglio -, un'altra venire qui, vedere un uccello che ti vola accanto, un bradipo vicino a te, scoprire da dove vengono lo zenzero, la vaniglia o il cioccolato che mangi, toccare le piante, e poi imparare quanto sia importante tutelare queste cose".

Lanciarsi da 10 mila metri... al chiuso

Ma a volare non sono solo gli uccelli. Per gli amanti delle sensazioni forti, la Dubai indoor offre anche la possibilità di tentare la caduta libera in un ambiente protetto. Nulla di complicato: tutto viene spiegato in una sessione informativa sulla sicurezza, poi basta indossare la tuta... e via, si vola!

Una visitatrice, Sarah, si esalta: "È stato fantastico. È vero che ci si sente cadere, quando si va su e giù. Non mi aspettavo di andare così in alto. Andare su e poi cadere giù è una sensazione semplicemente fantastica".

Gli istruttori sono abituati ad accogliere principianti, e a questo scopo hanno seguito una specifica formazione, certificata a livello internazionale. Sarah conferma: "Ero abbastanza nervosa, ma l'istruttrice mi ha rassicurata, perché era la prima volta, non sapevo che cosa stavo facendo e lei ovviamente mi ha fatta sentire molto più a mio agio. È stata davvero una bella esperienza".

Un'esperienza ancora più realistica nella versione virtuale. Il visore integrato nel casco dà l'impressione di lanciarsi da un aereo a 10 mila metri d'altezza. Un modo sicuro ed economico di cominciare, per chi volesse tentare l'avventura del paracadutismo.

Il più grande parco divertimenti del mondo... al coperto

Per cambiare ritmo - in un posto dove si possono quasi tenere i piedi per terra - c'è IMG Worlds of Adventures, che è anche il più grande parco divertimenti al coperto del mondo. L'amministratore delegato Lennard Otto spiega: "È una struttura unica, abbiamo vinto molti premi solo per la tecnologia, perché l'intera struttura è grande quanto 28 campi da calcio, e per sostenerla ci sono solo 12 colonne. Abbiamo voluto creare un'atmosfera tale che sembra di essere all'esterno, mentre c'è un enorme tetto sopra di noi".

Un tetto sotto il quale sono distribuite, su quasi 140 mila metri quadri, cinque zone avventura, ciascuna progettata per visitatori di diverso tipo, prosegue Lennard: "L'atmosfera è perfetta per le famiglie, gli amanti del brivido, i bambini piccoli, il tutto in un ambiente chiuso, che ci consente di funzionare tutto l'anno senza dipendere dalle stagioni. Il clima è sempre lo stesso".

If the door opens twice @IMGWorlds, you just got trapped at the Haunted House. There are zombies, ghosts and many more,... Publiée par imgworlds sur Lundi 24 juin 2019

È ovviamente un ottimo posto dove passare il tempo al chiuso quando fuori si muore dal caldo, ma come attirate clienti in inverno? "Questo è il grosso problema - concede Lennard -, ma alla fine è un po' come un centro commerciale. Si fanno acquisti in estate, in inverno, se il tempo è bello o brutto. Se l'esperienza è positiva, diventerà una destinazione imperdibile a Dubai".