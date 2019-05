Dubai, un mondo di opportunità per l'istruzione

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Non solo business, non solo entertainment, non solo architettura e design, non solo sport.

A Dubai, anche l'istruzione ¨è di primissimo livello.

Alcune delle principali scuole internazionali e istituti di istruzione superiore del mondo, infatti, hanno base a Dubai: una testimonianza ulteriore di una città che si sta affermando come una destinazione educativa di livello mondiale. E un importante centro di business con un'economia dinamica e diversificata.

Quasi 290.000 studenti stanno attualmente studiando in 209 scuole private, che equivalgono a circa 2 miliardi di euro di entrate dalle tasse universitarie annuali.

"L'istruzione è importante e si evolve"

"L'istruzione, nel suo insieme, è molto importante per ogni economia, costruisce idee, costruisce una piattaforma educativa che apre nuove attività e nuovi settori e questo è l'unico scopo per noi della Future Foundation di fare leva sull'istruzione, perché sappiamo che lo stile di l'educazione si evolve e qui ci concentriamo sull'obiettivo di continuare a innovare il modo con cui gli studenti vivono l'istruzione", spiega Khalfan Belhoul, Ceo di Dubai Future Foundation.

London Business School...a Dubai

Gli Emirati Arabi Uniti hanno la più alta concentrazione di campus universitari nel mondo e la maggior parte sono a Dubai, che attualmente ne ha 34, tra cui la London Business School.

"Per noi ciò che è veramente importante è che qui ci sia un governo che ha una visione a lunghissimo termine e capisce l'importanza dell'istruzione", spiega François Ortalo-Magnè, Rettore della London Business School di Dubai.

"Così troviamo un ottimo ambiente per creare un'istruzione e partecipare ai venti del cambiamento, per Dubai, per gli Emirati Arabi e per la regione".

Le filiali di Dubai: il multiculturalismo dell'istruzione

Alcune delle più famose università di Canada, Regno Unito, India, Pakistan, Russia e Australia", ci racconta la giornalista di Euronews, Jane Witherspoon, "hanno filiali qui nel Dubai Knowledge Park.

L'Università di Wollongong, città australiana, ha addirittura 108 diverse nazionalità che studiano nella sua filiale di Dubai"

"È meraviglioso! Eccezionale! Soprattutto quest'aspetto multiculturale...è qualcosa che non scambierei per niente al mondo", dice la studentessa nigeriana Chinyere Okere.

"In realtà, l'Università è molto flessibile per noi, perché possiamo scegliere il nostro orario. Possiamo effettivamente impostare le lezioni secondo le nostre esigenze. Possiamo scegliere le materie che vogliamo seguire", spiega la studentessa indiana Mecleena Seriao.

Business-istruzione in continua ascesa

Il settore continua a crescere, con un aumento del 2,9% rispetto allo scorso anno. Il 90% degli studenti qui sono stranieri. L'incertezza della Brexit, inoltre, sta avendo un impatto sull'istruzione e ha portato a uno spostamento delle scelte che molti genitori britannici stanno facendo.

"Una delle preoccupazioni che le persone hanno della Brexit è un senso di incertezza generale e hanno scoperto che Dubai offre stabilità non solo per la loro vita personale e professionale, ma anche per la loro istruzione", commenta Marco Longmore, Rettore del Brighton College di Dubai.

"E così sempre piu genitori prendono in considerazione l'idea di inviare i loro figli a studiare qui".

Un insegnante di nome Hugh Jackman

Dubai mette in risalto l'importante ruolo svolto dall'educazione ospitando l'annuale Global Teacher Prize. È stato istituito per premiare un insegnante eccezionale che ha dato un contributo straordinario alla professione: e il premio di quest'anno è stato presentato dalla star di Hollywood, ed ex insegnante, il 50enne attore australiano Hugh Jackman.

"La mia sensazione di Dubai è che cercano davvero il meglio. Non hanno paura di fare le cose e di correre rischi... Lo fanno e basta... E sono sicuro che si comportano cosi anche nel campo dell'istruzione", dice Hugh Jackman.

Uno straordinario mondo di opportunità

Il numero di studenti cresce ogni anno a Dubai e negli ultimi dieci anni sono state aperte oltre 70 nuove scuole.

Con questa scelta sempre più ampia, Dubai si conferma davvero uno straordinario mondo di opportunità.

Anche per l'istruzione.

