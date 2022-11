Dalla fragola alla pitaya: l'enorme potenziale agricolo dell'Angola

In Angola ci sono molti imprenditori che stanno scommettendo sull'enorme potenziale agricolo del Paese, in particolare nella produzione di frutta. Aderito Costa, il re della pitaya, detta anche frutto del drago, e Yudo Borges, il re della fragola, si sono distinti dalla concorrenza grazie alla loro passione per l'innovazione, le competenze e lo sviluppo della comunità.

Il paradiso delle fragole

L'azienda di Borges è nella provincia sud-occidentale di Huila. "Abbiamo le migliori condizioni al mondo per produrre fragole - dice Borges -. Siamo a 2.000 metri di altezza. Abbiamo un inverno secco ed un fattore positivo, perché iniziamo a raccogliere le fragole già in inverno. Grazie al clima secco non ci sono molti funghi e parassiti. Irrighiamo le fragole con acqua di sorgente".

L'escursione termica è ottimale per la coltivazione durante tutto l'anno. "Anche in estate nel giorno più caldo si raggiungono i 29-30 gradi - dice Borges -. Questo è un bene per la maturazione dei frutti". In un primo momento l'imprenditore ha fatto venire degli esperti dal Sudafrica per formare la sua squadra. "Abbiamo insegnato alle ragazze a raccogliere - dice Borges -. Abbiamo insegnato ai ragazzi come irrigare e tutto il resto. Quindi al momento siamo un'azienda al 100% angolana".

La maggior parte della produzione è destinata ai supermercati della capitale Luanda. "Vendiamo la maggior parte delle nostre fragole sul mercato di Luanda - dice Borges -. Dalla nostra fattoria partono ogni settimana due camion di celle frigorifere che portano circa 2,5-3 tonnellate di fragole confezionate". La logistica presenta della sfide. "C'è ancora un ampio tratto di strade che non è molto buono - ammette Borges -. Questo è un grosso problema. Siamo a mille chilometri dal nostro mercato principale".

Dal Brasile all'Angola: i benefici della pitaya

La situazione è diversa per l'azienda agricola di Aderito Costa nella provincia di Bengo, appena fuori Luanda: Costa coltiva la pitaya è considerato il re di questo frutto, che ha scoperto in Brasile e ha portato qui 12 anni fa.

"Non l'avevo mai visto nel mio Paese - dice Costa -. Non conoscevo il modo in cui si produce, vende e soprattutto i benefici della pitaya per la salute". Aderito deve il suo soprannome ad una donna che durante una telefonata ad un programma radiofonico attribuì alla pitaya il merito della buona salute della sua famiglia. "Quella donna disse che che voleva che fossi chiamiate il re della pitaya in Angola - ricorda Costa -. E il conduttore rispose che era una buona idea. Dopo di che arrivarono molte altre telefonate e tutti chiedevano che fossi nominato il re della pitaya".

Vista la sua reputazione, Costa ha puntato su una produzione più sana ed evita l'uso di sostanze chimiche. "La frutta, qualunque essa sia - mango, ananas, pitaya - per avere un buon sapore deve essere prodotta seguendo un sistema di produzione naturale".

Secondo Wanderley Ribeiro, presidente dell'Associazione agricola dell'Angola, il Paese ha un grande potenziale come produttore ed esportatore di pitaya e di altre colture. "In termini di qualità e gusto - dice Ribeiro - l'Angola è ben posizionata per competere con altri mercati di pitaya. Oggi abbiamo una nuova generazione di persone che non guarda solo alla domanda locale. Stiamo guardando a ciò che il mercato globale richiede, a ciò che il mercato globale vuole in termini di qualità".