Blair a Raw Politics: "Brexit? Un progetto destinato a fallire"

L'ex primo ministro britannico Tony Blair, intervistato in esclusiva da Euronews, rilancia le sue idee sulla Brexit sulla scia delle proposte di Theresa May per un'uscita "soft" dall'Europa.

"Quello che lei pensa è che sta cercando di fare del suo meglio per il paese. Anche se non si tratta di una buona idea, ormai è una cosa che va fatta, quindi ha pensato ad una versione piu' leggera della Brexit. Lo ha fatto pensando di dire alle persone che hanno votato a favore dell'uscita dall'Europa che è stato fatto di tutto per proteggere l'economia del Paese", ha detto l'ex premier britannico. "In teoria è una cosa sensata, ma in pratica il problema è che questa proposta non soddisferà nè le persone che vogliono veramente la Brexit né quelle che pensano che sia una cattiva idea. Quindi, sembra un compromesso intelligente, ma in realtà è un compromesso destinato a fallire. Per questo non penso che passerà alla Camera dei Comuni. Credo piuttosto che alla fine voterà il Parlamento".

L'intervista a Tony Blair inaugura Raw Politics, il nuovo talk politico di Euronews da Bruxelles. In onda sul canale internazionale, in inglese, ogni giorno feriale a partire dal 3 settembre (ore 18).

