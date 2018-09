A Berlino sospeso il concerto degli U2, Bono perde la voce

È successo a Berlino, dove dopo poche canzoni Bono si è fatto aiutare dal pubblico a completare il brano A beautiful day prima di sparire dietro le quinte tossendo.

Il pubblico, che inizialmente aveva pensato a una breve sospensione, si è sentito dire che il concerto era stato annullato: potranno usare il biglietto per una nuova performance che "sara' annunciata prossimamente.

"Siamo dispiaciuti per la cancellazione - si legge in una nota a firma Adam, Larry e The Edge sul sito ufficiale della band irlandese. "Bono era in gran forma e con una gran voce prima del concerto e aspettavamo tutti la seconda serata a Berlino. Non sappiamo cosa sia successo e abbiamo consultato il medico".

L'episodio è stato l'ultimo di uno stato di salute precario per Bono. Il musicista aveva rivelato di "essere quasi morto" l'anno scorso durante la registrazione dell'ultimo album "Songs of Experience".