La storia di Najah, rifugiato siriano che disegna torture

Decine di disegni , che ha esibito in tutta la Francia, raffigurano gli orrori di cui è stato testimone Najah Albukai, 49enne insegnante siriano che ora vive nei sobborghi parigini.

Su un foglio, è immortalata una fila di uomini nudi, curvi, con gli occhi scuri e infossati, le braccia a protezione del resto del corpo.

Su un altro, altri ancora che guardano dall'alto in basso cumuli di cadaveri.

Najah Albukai, insegnante siriano:

"Disegnare è un modo di non arrendersi, di non abbassare le braccia: ho l'impressione che, se dovessi disegnare fiori e paesaggi da sogno, ciò significherebbe abbassare la guardia".

Tre anni dopo la fuga dalla madrepatria, le sue esperienze nelle camere di tortura del regime continuano a esplodere sul suo blocco per schizzi.

Nel 2012, è stato arrestato su un autobus diretto al lavoro e portato in un centro di Intelligence militare vicino Damasco, dove è stato interrogato e picchiato per "indebolire il morale nazionale".

Tenuto con altri 70 in una cella di cinque metri per tre, ha trovato quasi impossibile dormire, e malattie come la scabbia si sono diffuse rapidamente.

Anche se dietro le sbarre, ha tuttavia trovato uno sbocco nell'arte, cercando di immaginare le scene orribili sulle tele.

Mancano all'appello ancora decine di migliaia di persone, che si ritiene siano nelle carceri governative in tutta la Siria, dove le autorità hanno recentemente iniziato ad aggiornare i documenti civili per contrassegnare i detenuti come "deceduti".