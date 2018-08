Morte Aretha Franklin: il ricordo dei fan

L'ultima perfomance della regina del soul Aretha Franklin a New York nel novembre 2017. Il debutto nella grande mela all'Apollo Theatre di Harlem, aveva 19 anni era il 1962. Oggi il teatro ha deciso di fargli omaggio, così come i fan che a Los Angeles hanno deposto fiori sulla sua stella della Walk of Fame.

Per molti come uno dei suoi fan, la voce di Aretha andava oltre il soul il genere che incarnava, era qualcosa di sublime straordinario: