Una miriade di attività all’aperto in Andalusia

Per i visitatori che si vogliono cimentare in una delle seguenti attività, l’Andalusia offre a tutti i viaggiatori non residenti un’assicurazione gratuita contro il Covid-19 per i soggiorni in tutte le strutture regolamentate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Con più di 300 giorni di sole all’anno e caratteristiche geografiche che comprendono montagne e spiagge, deserti e laghi, l’Andalusia è la meta ideale per le attività all’aperto di qualsiasi tipo.

Le lunghe distese di sabbia che definiscono le coste sono ben note, e lo sono anche le cime innevate della Sierra Nevada, luogo prediletto dagli sciatori, ma i visitatori possono anche cimentarsi in un’infinità di altre imprese, come la canoa, la speleologia o il bungee jumping, che offrono un’alternativa per ammirare alcune delle particolarità di questo paesaggio meridionale vasto e variegato.

© Turismo Andaluz

Equitazione, ciclismo e motociclismo

Una visita di Jerez de la Frontera non si può dire tale senza aver visto i famosi “cavalli danzanti”, eleganti purosangue dal dorso arcuato autoctoni della regione. Le numerose scuole di equitazione locali offrono ai visitatori la possibilità di cavalcarli per una lezione o per un’escursione. Il Parco nazionale di Doñana e la fascia pedemontana della Sierra Nevada sono tra i luoghi più gettonati da scoprire a cavallo.

Chi invece preferisce esplorare muovendosi a piedi o in bicicletta ha infinite possibilità, tra le quali la rete di “vías verdes” della Spagna meridionale, ossia antichi tracciati ferroviari dismessi negli anni ’60 del secolo scorso, riconvertiti per offrire centinaia di chilometri di percorsi ampi e pianeggianti che attraversano splendidi paesaggi di ogni tipo.

Anche gli escursionisti vengono accontentati, grazie una rete molto vasta di sentieri che attraversano colline e boschi, o che si snodano lungo la costa. Per non sbagliare, vengono classificati con diverse sigle: GR (gran recorrido – lunga distanza), PR (pequeño recorrido – breve distanza) e SL (senda local – sentiero locale), accompagnate da due piccole righe dipinte sulle rocce o sugli alberi per indicare la direzione.

© Turismo Andaluz

Sci e snowboard

Poco lontano dall’affascinante città di Granada, la catena montuosa della Sierra Nevada è il centro sciistico più alto d’Europa, con 120 piste per i diversi gradi di abilità. La località di Pradollano serve l’area con hotel, ristoranti e negozi per il noleggio dell’attrezzatura, e con i suoi 2.100 metri è la città più alta della Spagna.

Nell’area, dichiarata dall’UNESCO riserva della biosfera, si possono fare passeggiate mozzafiato in qualsiasi periodo dell’anno, mentre la stagione dello sci e dello snowboard generalmente si apre all’inizio di dicembre e termina verso aprile o maggio, se le temperature sono sufficientemente basse per utilizzare i cannoni sparaneve.

Alpinismo e arrampicata

Per diversità e dimensioni, le catene montuose dell’Andalusia si prestano a un ventaglio di abilità, da chi vuole semplicemente fare un’escursione nella Sierra Morena o nella Cordigliera Betica, a chi ambisce la scalata delle vertiginose cime delle Sierra Nevada, che raggiungono i 3.500 metri di altezza.

Le scalate, però, possono essere di vario tipo e, oltre all’arrampicata di ripide montagne, in Andalusia si trovano anche versioni più dolci, dalle palestre di roccia al coperto (note come rocódromos) alle scogliere e ai canyon, come quelli delle protuberanze rocciose della Cala del Moral o la drammatica gola calcarea di Teba.

Il canyoning, o torrentismo, è un’attività che condivide tratti comuni con l’arrampicata e uno sport acquatico, e può contemplare una combinazione di camminata, arrampicata, nuoto e addirittura discese in corda doppia in strette gole del tipo che si trova in tutta l’Andalusia. Alcuni dei luoghi più popolari sono La Garganta Verde nel Parco naturale di Grazalema, nei pressi di Cadice, i canyon del Río Verde a Granada, e quelli del Río Guadalmina a Benahavís, nella provincia di Malaga.

© Turismo Andaluz

Speleologia

L’esplorazione dei mondi sotterranei è un modo emozionante di conoscere alcuni degli elementi più curiosi dell’Andalusia, ad esempio quelli che davano riparo ad antiche civiltà e culture, oltre a fonti di minerali, resti archeologici e specie animali e vegetali insolite. Diverse associazioni organizzano attività di gruppo con l’accompagnamento di guide qualificate ed esperte.

La speleologia nelle grotte calcaree avviene in canali sotterranei scavati dall’acqua o dal flusso del ghiaccio, mentre la speleologia subacquea avviene principalmente sottacqua. La speleologia vulcanica avviene in grotte formate dai flussi di lava. Alcuni dei siti più popolari per queste attività si trovano nella provincia di Malaga: l’attraversamento dell’Hundidero-Gato, un antico corso fluviale sotterraneo; le grotte di Guadares, la grotta El Republicano e la grotta El Agua. Vicino a Cadice si trova la grotta del Cacao, la caverna verticale più lunga della regione, che scende fino a 80 metri sotto il livello del mare.

Anche la provincia di Granada è nota per la speleologia, con siti a Ventanas de Piñar, Igualeja, Ronda, Castril, Quesada, Sorbas e Nerja.