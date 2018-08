Ryanair: la fine dell'incubo per i vacanzieri?

Soluzione trovata in casa Ryanair. La compagnia aerea low cost ha raggiunto, dopo 22 ore di negoziazione, un'intesa con il sindacato dei piloti irlandesi (FORSA), che ora sono chiamati a votare l'accordo. Ma non dovrebbero esserci sorprese, dato che i sindacati hanno raccomandato ai lavoratori di accettare il patto.

L'intesa tra le parti dovrebbe porre fine a cinque giorni di sciopero in Irlanda e rappresenta inoltre un passo avanti, da parte del vettore guidato da Michael O’Leary, negli sforzi per mettere fine alle tensioni con i propri dipendenti in tutta Europa. Tensioni che hanno causato scioperi e non pochi disagi quest'estate ai vacanzieri.