Roma: Gonalons a un passo dal Siviglia

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Maxime Gonalons giocherà nel Siviglia la stagione calcistica appena cominciata. Il prestito del centrocampista francese della Roma sembra ormai cosa fatta, scrivono dalla Spagna, e al più tardi lunedì l'operazione dovrebbe essere definita. Il club andaluso si sarebbe riservato anche il diritto di acquisto. Gonalons, 29 anni, arriva a sostituire nel centrocampo del Siviglia Steven Nzonzi, appena trasferitosi nel club giallorosso dove era arrivato un anno fa e aveva sottoscritto un contratto fino al 2021. Ma la campagna acquisti del Siviglia potrebbe non essere qui: infatti il 'Diario de Sevilla' scrive che la dirigenza del club andaluso si rifarà sotto con la Lazio per avere Luis Alberto.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.