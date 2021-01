Calcio per l’amicizia porta il gioco online

Le nuove generazioni imparano anche fuori dalla scuola, ma insegnare a bambini e adolescenti i valori che li guideranno nella vita professionale e personale non è così semplice. Genitori ed educatori spesso spingono i giovani a fare sport di squadra, che sono un modo molto efficace per acquisire valori importanti divertendosi.

Negli ultimi otto anni, la piattaforma di Calcio per l’amicizia ha aiutato giovani di tutto il mondo a incontrarsi per condividere l’amore per il calcio, imparando valori etici, come amicizia, uguaglianza, onestà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore, che sono le fondamenta di questo progetto.

Nel 2020, le restrizioni sociali imposte in tutto il mondo hanno impedito di giocare dal vivo, ma l’attività di “Calcio per l’amicizia” non si è mai fermata e oltre un milione di utenti hanno partecipato all’ottava stagione. Il programma ha lanciato un nuovo gioco online, F4F World, che permette ai ragazzi di giocare a calcio con coetanei di tutto il mondo. Nel gioco è possibile scegliere se essere giocatori, allenatori o tifosi, e ogni ruolo ha responsabilità e compiti diversi. I giocatori possono fare domanda per entrare nella squadra che preferiscono e, procedendo nel gioco, possono diventare allenatori, selezionare altri giocatori e creare la propria squadra. Il primo campionato mondiale online di F4F ha visto la partecipazione di 32 squadre di giovani giocatori di 104 diversi Paesi sul simulatore F4F World.

F4F World football simulator © F4F

Il gioco è disponibile per il download dall’inizio di dicembre ed è stato accolto con entusiasmo per la possibilità di entrare in contatto con coetanei di tutto il mondo, la compatibilità con dispositivi mobili e computer, l’originalità delle strategie di gioco e la possibilità di creare personaggi unici.

Il gioco online ha coinvolto i giovani durante il periodo di lockdown, di didattica a distanza e di restrizioni varie, aiutandoli a mantenere e stringere nuove amicizie con altri appassionati di calcio di culture e nazionalità diverse, e a migliorare le competenze sportive anche lontano dai campi e dagli stadi.

La varietà di ruoli fra cui scegliere e le interazioni necessarie per creare le squadre, selezionare i giocatori, collaborare con gli allenatori e partecipare alla community forniscono un terreno fertile per creare nuovi legami con coetanei grazie alla passione comune per il calcio.

L’Online International Friendship Camp vede la partecipazione di famosi calciatori e ambasciatori F4F che coinvolgono i giovani in attività e laboratori che insegnano il gioco di squadra senza limiti di età, genere, nazionalità, razza o abilità fisiche. “Calcio per l’amicizia è un programma che fa incontrare giovani motivati e di talento con la passione del calcio e offre loro l’opportunità di crescere, imparare gli uni dagli altri e trovare nuovi amici in tanti Paesi” spiega Roberto Carlos, Global Amdassador di F4F. “Molti giovani calciatori in tutto il mondo sognano di partecipare a Calcio per l’amicizia e i valori umani universali che il programma promuove sono davvero importanti per i bambini e per il loro futuro.”

F4F World football simulator © F4F

Alla fine della stagione F4F si è aggiudicato il titolo di GUINNESS WORLD RECORDS™ per il maggior numero di utenti in un raduno digitale di calcio, con una master class di 2 ore e mezza con video in diretta da Francia, Brasile, Russia, Uruguay, Pakistan, Irlanda, Cipro, Perù, India, Guyana e Spagna organizzata per ragazzi di oltre 100 Paesi.

Imparando a seguire le regole di F4F World, i giovani calciatori adottano inoltre un comportamento online più responsabile e, mentre il calcio insegna il fair play, la partecipazione a giochi e allenamenti online con altri ragazzi e allenatori di culture, razze e religioni diverse incoraggia i partecipanti a comportarsi in modo leale e a trattare tutti in modo equo e rispettoso.

Oltre alle abilità pratiche, F4F e il nuovo gioco online aiutano i giovani a restare motivati per vincere, a impegnarsi nel gioco e per la squadra e a continuare a praticare uno sport tradizionale anche in tempi di difficoltà economica e sociale.