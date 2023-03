Kate Moss, Beyoncé, Yves Saint Laurent, Mick Jagger e Mark Zuckerberg, per non parlare di Harry e Meghan...

Con fans a cinque stelle come questi, non sorprende che Bodrum sia conosciuta come la "Saint-Tropez di Turchia".

Una penisola situata nel sud-ovest della regione dell'Egeo, nella provincia di Muğla: è apparsa, per la prima volta come tappa fondamentale del circuito del jet set internazionale, già negli anni '70.

Ci sono corsi e ricorsi storici, da queste parti.

Le navi attraccano al porto di Bodrum da 3.000 anni e, al giorno d'oggi le navi da crociera, "depositano" sulle sue coste milioni di visitatori all'anno, insieme a quelli che arrivano con yacht o jet privati, tutti alla ricerca di uno spicchio di vita e - soprattutto - di mondanità.

Il panorama (visto) dal mare

Il porto è un eccellente punto di partenza per la visita di Bodrum, con un punto di osservazione privilegiato, proprio tra gli alberi di eucalipto.

Bodrum Marina ospita regolarmente eventi di musica live, mentre l'annuale "Bodrum Cup" è l'occasione per vedere 80 degli yacht più eleganti di tutta la Turchia competere in una bellissima regata di cinque giorni.

E si possono anche avvistare i tradizionali caicchi turchi, barche a vela da 80 piedi costruite proprio a Bodrum e tradizionalmente utilizzate per la pesca e le immersioni (i caicchi si possono noleggiare, con... conducente, senza dissanguare il conto il banca...).

I caicchi, le tradizionali e popolari navi da crociera turche, navigano nel Mar Egeo durante la "Bodrum Cup". AP Photo/Burhan Ozbilici

Conosciute come "Blue Voyages", le crociere di un giorno sui caicchi offrono un tour delle acque cristalline dell'Egeo, delle sue baie e delle spiagge più appartate, tra cui Iassos, Bağla, Adaboğazı, Bitez, Kızıl e l'isola di Karaada.

Il pranzo è servito a bordo e alcuni "charter" includono anche yoga sul ponte e trattamenti olistici (dopo pranzo).

**Il pieno di stile, anche per "disintossicarsi" dallo stress

**

Poi, si torna a Bodrum in tempo per la cena e "Brava", il ristorante all'aperto dell'elegante e minimalista Hotel Edition, è uno dei preferiti dalle celebrità.

Il fondatore del leggendario "Studio 54" di New York, Ian Schrager, ha aperto la lussuosa "filiale" di Bodrum della sua catena di hotel "Edition" nel 2018 e ha assunto lo chef stellato peruviano Diego Muñoz per dirigere il suo ristorante e portare i sapori latino-americani sulla tavola turca.

E dopo cena, tutti al bar... per ballare sotto la gigantesca palla da discoteca rosa!

In alternativa, per provare la cucina turca senza sacrificare l'ambiente di lusso, si può provare "Maçakizi", che è un appuntamento fisso sulla scena "night life" di Bodrum fin dal 1975 e ha mantenuto intatte le sue vibrazioni bohémien.

La leggenda narra che una volta Kate Moss sia uscita dal centro di disintossicazione "LifeCo" - che si trova proprio a Bodrum - e si sia diretta immediatamente proprio da "Maçakizi". E visto che alcol, caffeina, zucchero, carne e latticini sono assolutamente vietati nella terapia di "LifeCo", con un digiuno di sette giorni, non la biasimiamo del tutto...

Del resto, per "disintossicarsi" insieme a Vip e star dello spettacolo, "LifeCo", sulla costa settentrionale della penisola di Bodrum, è il posto giusto per farlo. L'azienda gestisce anche il primo hotel vegano di Bodrum.

Bodrum è piena di terme e di altri luoghi per rilassarsi. GoTürkiye

Nutrire corpo e anima

Per chi preferisce essere coccolato piuttosto che... purificato, Bodrum pullula di centri termali e uno dei più maestosi si trova al Mandarin Oriental, che dispone di cabine per massaggi all'aperto dove è possibile sottoporsi a trattamenti progettati per aiutare con... tutto: dal jet lag all'overdose di smartphone.

Tutti i trattamenti con vista sull'Egeo e sui suoi uliveti!

Anche la spa dell'hotel ha il suo hammam tradizionale, ma per un'esperienza davvero autentica (e più economica), meglio un giro al più antico hamam di Bodrum: il Tarihi Bardakci Hammam, aperto addirittura dal 1749.

Come dice l'insegna sulla porta, offre "scrub, massaggio con schiuma, massaggio con olio, sapone, shampoo, asciugamano" e, insieme a ciò, una fetta di cultura turca essenziale. I rituali terapeutici di pulizia e i metodi di idroterapia dell'hammam risalgono all'epoca degli antichi romani e servono ad alleviare lo stress, migliorare la circolazione ed eliminare le tossine.

**Ballare, fare shopping e... regali

**

Eliminare le tossine potrebbe tornare utile per la mattina dopo, se si è fatto tardi la sera prima...

Perché Bodrum è famosa anche per la sua vita notturna. La Bodrum Bar Street è lunga un miglio, con club, locali e bar di ogni tipo, dove servono il "Raki" tradizionale (liquore all'anica con gradazione alcolica 90 gradi: attenzione!) fino al sorgere del sole.

Il "Bodrum Marina Yacht Club" ha quattro diversi bar e propone musica dal vivo ogni sera, con vista sul Castello di Bodrum, risalente al XV secolo, sulle cui mura, una volta, Naomi Campbell ha scritto un messaggio di compleanno per Madonna, che stava organizzando una festa in città...

Roba da Very Important Persons.

Ma cosa regali a una "Material Girl" per il suo compleanno?

A Bodrum c'è l'imbarazzo della scelta per i regali: un paio di sandali in pelle fatti a mano, famosi in tutto il mondo, tessuti e la specialità locale, la marmellata di mandarini.

Sulla penisola, ci sono anche molti mercati tra cui scegliere per fare acquisti, ma i porti turistici sono il vero paradiso dello shopping, rigorosamente di fascia alta.

Yalikavak Marina è il luogo in cui attraccano i mega-yacht, quindi - naturalmente - è qui che i mega-marchi - tra cui Prada, Dior e Balmain - hanno aperto i loro negozi, ma vi si trovano anche mercanti d'arte locali, prodotti naturali e tessuti tradizionali di alta qualità, oltre a prodotti di design "Made in Türkiye", come Aybüke Baran, Ipekyol e Misela.