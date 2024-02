La Russia avrebbe sviluppato armi nucleari spaziali anti satellite

I dettagli della presunta arma antisatellite russa non sono stati resi pubblici, ma i funzionari statunitensi hanno affermato che non rappresenta una minaccia diretta per gli esseri umani sulla Terra. - Diritti d'autore Canva

I dettagli della presunta arma antisatellite russa non sono stati resi pubblici, ma i funzionari statunitensi hanno affermato che non rappresenta una minaccia diretta per gli esseri umani sulla Terra. - Diritti d'autore Canva

Di Associated Press

Mosca ha definito le rivelazioni della Casa Bianca come uno stratagemma del governo statunitense per far approvare dal Congresso gli aiuti militari all'Ucraina