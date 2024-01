L'istruzione riduce il rischio di mortalità. Ecco lo studio

Di Euronews

Un nuovo studio ha rivelato il legame tra mortalità e istruzione, paragonando il non avere un'istruzione ad altri fattori di pericolo, come il fumo o l'alcol.

**Ogni anno di istruzione può ridurre il rischio di mortalità di quasi il 2%.**Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health. Non avere alcuna istruzione è dannoso per la salute quanto bere troppo alcol o fumare 10 sigarette all'anno per 10 anni. Questo è quanto emerge da un'analisi che mirava a quantificare il rapporto tra istruzione e mortalità, che ha incluso 603 studi provenienti da tutto il mondo.

"L'istruzione è importante in quanto tale, non solo per i suoi benefici per la salute, ma ora siamo in grado di quantificare l'entità dei suoi effetti benefici sulla salute. Si tratta uno sviluppo significativo", ha dichiarato in un comunicato il dottor Terje Andreas Eikemo, coautore dello studio e direttore del Centro per la ricerca sulle disuguaglianze sanitarie globali dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU).

Le persone che hanno completato la scuola primaria avevano un rischio di morte mediamente inferiore del 13%, mentre coloro che hanno completato la scuola secondaria (con 12 anni di istruzione) avevano un rischio di morte inferiore del 25% rispetto alle persone senza istruzione. Le persone che avevano 18 anni di studi mostravano una riduzione del rischio di mortalità del 34%.

Il ruolo dell'istruzione nel "colmare il divario di mortalità

"Questi risultati sono simili agli effetti protettivi di una buona dieta e dell'attività fisica e ai danni di fattori di rischio come il fumo e l'alcol", hanno affermato gli autori. "Dobbiamo interrompere il ciclo della povertà", ha dichiarato in un comunicato Claire Henson, co-first author e ricercatrice dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington.

"Per ridurre le disuguaglianze nella mortalità, è importante investire in aree che promuovono le opportunità di istruzione delle persone. Questo può avere un effetto positivo sulla salute della popolazione in tutti i Paesi". L'istruzione è obbligatoria nei Paesi dell'Ue, dalla Francia e dall'Ungheria che iscrivono i bambini all'età di 3 anni alla Croazia e all'Estonia che li avviano all'età di 7 anni.

La maggior parte degli studi inclusi nell'analisi proveniva da aree ad alto reddito, e secondo gli autori è importante approfondire le ricerche nelle aree del mondo in cui l'accesso alla scolarizzazione è basso. "Aumentando gli anni di scuola nel mondo, possiamo contribuire a contrastare la mortalità", hanno affermato gli autori. Lo studio è stato finanziato dal Consiglio per la ricerca della Norvegia e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.