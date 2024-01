Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), senza il vaccino Covid-19 il numero di morti in Europa sarebbe stato di circa 4 milioni

PUBBLICITÀ

Almeno 1,4 milioni di vite sono state salvate in Europa grazie ai vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci, ha dichiarato martedì l'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Questo secondo un nuovo studio dell'Oms che analizza l'influenza dei vaccini Covid-19 in 34 Paesi europei, tutti tranne uno.

Lo studio ha rilevato che i vaccini Covid-19 hanno ridotto i decessi del 57% tra il dicembre 2020, quando è iniziato il rollout del vaccino, e il marzo 2023.

Il bilancio cumulativo dei decessi nella regione europea, attualmente pari a 2,5 milioni di vittime, avrebbe potuto raggiungere quasi 4 milioni di persone senza i vaccini, ha dichiarato l'Oms.

"Pensate oggi a 1,4 milioni di persone nella nostra regione, la maggior parte delle quali anziane, che sono in grado di godersi la vita con i loro cari perché hanno preso la decisione vitale di vaccinarsi contro la Covid-19", ha dichiarato il dottor Hans Kluge, direttore regionale europeo dell'Oms.

"Questo è il potere dei vaccini. Le prove sono inconfutabili", ha aggiunto.

Ha raccomandato ancora una volta che le persone a rischio di Covid-19 grave, come quelle più anziane o immunocompromesse, si sottopongano a una vaccinazione di richiamo da sei a 12 mesi dopo la dose più recente.

Lo studio ha stimato, in particolare, che il 96% delle persone la cui vita è stata salvata grazie alla vaccinazione aveva più di 60 anni.

Le stime sul numero di vite salvate dai vaccini sono state effettuate con un calcolo a ritroso basato sul numero di decessi segnalati, sulle stime dell'efficacia dei vaccini e su ciò che sarebbe accaduto se le persone in determinate fasce di età non fossero state vaccinate.

Attivisti manifestano per il rilascio dei brevetti sui vaccini davanti alla sede di BioNTech a Mainz, Germania, 13 dicembre 2021 Boris Roessler/dpa via AP

Ci sono state discrepanze tra i Paesi: quelli con una maggiore diffusione dei vaccini hanno ridotto i decessi di una percentuale maggiore rispetto a quelli con una minore diffusione dei vaccini.

I Paesi che hanno ridotto i decessi della percentuale più alta sono stati Israele, Malta, Islanda, Danimarca, Finlandia e Regno Unito, mentre quelli che hanno ridotto i decessi della percentuale più bassa sono stati Romania e Ucraina.

"I Paesi che si sono vaccinati precocemente e ad alti livelli hanno probabilmente evitato un numero di decessi molto più elevato rispetto ai Paesi che si sono vaccinati un po' più tardi" ha dichiarato il dottor Marc-Alain Widdowson, responsabile della gestione dei rischi infettivi dell'OMS Europa.

L'influenza aumenta di quattro volte

L'Oms ha avvertito nel frattempo che l'Europa si trova ad affrontare alti livelli di infezioni influenzali.

Secondo Kluge, nelle ultime due settimane si è registrato un aumento del 58% dei ricoveri ospedalieri e del 21% dei ricoveri in terapia intensiva rispetto alle due settimane precedenti, con un quadruplicamento delle infezioni influenzali tra novembre e dicembre.

In risposta a una domanda di Euronews Next sull'aumento dei livelli di influenza, Widdowson ha affermato che con i virus bisogna aspettarsi l'inaspettato.

Ma ha aggiunto che dopo la pandemia Covid-19, molte persone "non sono state esposte all'influenza", il che potrebbe contribuire all'aumento dei casi, poiché alcune persone potrebbero essere ancora suscettibili.

L'Oms Europa ha anche avvertito che la situazione della Covid-19, con i casi attualmente in diminuzione, potrebbe cambiare nella regione, poiché una nuova variante chiamata JN.1 sta aumentando la sua prevalenza tra i casi.

La salute sta "scivolando via dall'agenda politica".

Kluge ha espresso la sua profonda preoccupazione per il fatto che "la salute sta scivolando fuori dall'agenda politica e che non riusciamo ad affrontare la bomba a orologeria che si trova di fronte al nostro personale sanitario e di assistenza".

Circa 13 Paesi della regione, ad esempio, non hanno comunicato i dati relativi alla sorveglianza delle malattie respiratorie, nonostante si tratti della "prima linea di difesa" per il monitoraggio degli agenti patogeni.

PUBBLICITÀ

Natacha Azzopardi-Muscat dell'OMS Europa, responsabile delle politiche sanitarie nazionali, ha inoltre avvertito che per affrontare la pressione sui sistemi sanitari non è necessario aggiungere posti letto negli ospedali, ma piuttosto affrontare il principale "collo di bottiglia" della carenza di personale sanitario.

"In molti Paesi, il personale sanitario sta invecchiando e deve essere rimpiazzato. Detto questo, purtroppo alcuni sistemi sanitari faticano persino a trattenere l'attuale personale sanitario a causa delle pressioni cui sono sottoposti", ha affermato l'esperta, aggiungendo che anche la retribuzione, la demografia e le condizioni di lavoro possono avere un'influenza.

In molti Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Portogallo e Regno Unito, gli operatori sanitari sono entrati in sciopero per problemi di retribuzione e carenza di personale.

In risposta a Euronews Next, Kluge ha avvertito che la salute, che era in cima a molte agende politiche durante la pandemia Covid-19, è stata sostituita da altre questioni urgenti come l'inflazione, l'energia e la guerra.

Ma se "la salute non è tutto, senza salute non c'è niente", ha avvertito.