Il Congo sta affrontando una terribile epidemia di vaiolo delle scimmie. Gli scienziati avvertono che la discriminazione contro gli uomini gay e bisessuali potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'mpox, noto anche come vaiolo delle scimmie, si è diffuso per la prima volta attraverso il sesso nel mese di novembre, in Congo.

Si tratta di una svolta significativa rispetto alle precedenti epidemie, in cui il virus aveva colpito principalmente persone a contatto con animali malati.

Il vaiolo delle scimmie è presente da decenni in alcune zone dell'Africa centrale e occidentale, ma solo nel 2022 è stata documentata la sua diffusione per via sessuale; la maggior parte delle circa 91.000 persone infettate erano uomini gay o bisessuali.

In Africa, la riluttanza a segnalare i sintomi potrebbe peggiorare l'epidemia nella clandestinità, ha dichiarato Dimie Ogoina, specialista in malattie infettive presso l'Università del Delta del Niger in Nigeria. "Potrebbe essere che, poiché l'omosessualità è proibita dalla legge nella maggior parte degli Stati africani, molte persone non si facciano avanti se pensano di essere state infettate dall'mpox", ha detto Ogoina.

I funzionari dell'OMS hanno dichiarato di aver identificato i primi casi di trasmissione sessuale del tipo più grave di mpox in Congo la scorsa primavera, poco dopo l'arrivo a Kinshasa, la capitale congolese, di un residente del Belgio, "un uomo che ha rapporti sessuali con altri uomini". L'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha dichiarato che altre cinque persone che hanno avuto contatti sessuali con l'uomo si sono poi infettate con l'mpox.

"Per anni abbiamo sottovalutato il potenziale di trasmissione sessuale del vaiolo in Africa", ha dichiarato Ogoina, che insieme ai suoi colleghi ha riferito per la prima volta nel 2019 che il vaiolo potrebbe diffondersi per via sessuale.

Le lacune nel monitoraggio rendono difficile stimare quanti casi di mpox siano legati a una trasmissione per vie sessuali, ha detto. Tuttavia, la maggior parte dei casi di mpox in Nigeria riguarda persone che non hanno contatti noti con gli animali, ha osservato.

In Congo, ci sono stati circa 13.350 casi sospetti di mpox, tra cui 607 decessi fino alla fine di novembre, anche se solo il 10% dei casi è stato confermato dai laboratori. Ma non è chiaro quante infezioni si siano diffuse attraverso il sesso. L'OMS ha dichiarato che circa il 70% dei casi riguarda bambini sotto i 15 anni.

Durante un recente viaggio in Congo per valutare l'epidemia, i funzionari dell'OMS hanno riscontrato che gli operatori sanitari non erano "consapevoli" del fatto che il vaiolo potesse essere diffuso per via sessuale.

L'OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie hanno confermato la trasmissione sessuale del vaiolo "tra partner maschili ma anche attraverso la trasmissione eterosessuale" in diverse parti del Paese.

Il vaiolo provoca tipicamente sintomi quali febbre, eruzioni cutanee, lesioni e indolenzimento muscolare per un periodo che può andare fino a un mese. Si diffonde attraverso il contatto ravvicinato e la maggior parte delle persone guarisce senza bisogno di cure mediche.

Durante la grande epidemia internazionale del 2022, in alcuni Paesi, tra cui Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti, sono stati avviati programmi di vaccinazione di massa, rivolti ai soggetti più a rischio: uomini gay e bisessuali. Ma gli esperti dicono che questo non funzionerà in Africa per diverse ragioni, tra cui lo stigma nei confronti delle comunità gay.

"Non credo che in Africa i vaccini avranno la stessa accoglienza che hanno avuto in Occidente l'anno scorso", ha detto la dottoressa Boghuma Titanji, assistente di medicina in malattie infettive alla Emory University School of Medicine di Atlanta.

La dottoressa ha aggiunto che gli uomini gay e bisessuali più a rischio di contrarre il vaiolo potrebbero essere timorosi di farsi avanti anche per la vaccinazione. I Paesi dovrebbero trovare il modo di somministrare l'iniezione, laddove è disponibile, in modo da non stigmatizzarli.

In Congo però non esiste un vaccino autorizzato e sarebbe difficile ottenere un numero sufficiente di dosi per un programma su larga scala, ha dichiarato il dottor Jean-Jacques Muyemba, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica del Congo. Il Paese sta cercando di ottenere un vaccino giapponese contro il vaiolo, ma vari problemi normativi stanno complicando la situazione.

In Africa, il vaiolo è probabilmente considerato una seccatura di poca importanza. Oyewale Tomori Esperto di virus

A livello mondiale è stato autorizzato un solo vaccino contro l'mpox, prodotto dalla Bavarian Nordic in Danimarca. Le forniture sono molto limitate e anche se fossero disponibili, dovrebbero essere approvate dai Paesi africani che le utilizzano o dall'OMS.

Oyewale Tomori, un esperto nigeriano di virus che fa parte di diversi comitati consultivi dell'OMS, ha affermato che i governi africani hanno probabilmente altre priorità per chiedere aiuto all'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nel dossier dell'mpox.

"In Africa, il vaiolo è probabilmente considerato una seccatura di poca importanza", ha detto Tomori. Secondo lui, un monitoraggio più intenso, reti di laboratori e una migliore disponibilità di materiale diagnostico sarebbero più utili per il continente africano rispetto ai vaccini.

Se non ci sarà un maggiore impegno per fermare i focolai in Africa, gli esperti prevedono che il vaiolo continuerà a infettare le popolazioni che vivono sul continente, rischiando anche di innescare focolai in altri Paesi, simili all'emergenza globale dichiarata dall'OMS lo scorso anno.

"La pandemia di HIV iniziò tra gli uomini gay e bisessuali nel nord del mondo, e l'Africa pensava che non fosse un suo problema", ha detto. "Quando poi la pandemia è arrivata in Africa, si pensava ancora che le popolazioni eterosessuali sarebbero state protette".

Le donne in età riproduttiva rappresentano oggi più del 60% delle nuove infezioni da HIV in Africa. "Temo che la stessa cosa accadrà ora con l'mpox", ha detto. "Se non affrontiamo questi focolai in Africa, il virus continuerà a tornare", conclude Tomori.