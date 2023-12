I ricercatori hanno scoperto che la perdita di un'ora o due di sonno può avere un impatto negativo sulle emozioni.

È risaputo che la mancanza di sonno non rende solo stanchi, ma può anche avere un impatto fisico dannoso sul corpo. Ma un nuovo studio ha rivelato che le notti insonni hanno un effetto ancora più negativo: provocano infelicità e aumentano il rischio di ansia.

I ricercatori hanno voluto capire l'impatto psicologico della mancanza di sonno sull'umore e hanno analizzato i dati di 154 studi condotti nell'arco di cinque decenni. Irisultati sono stati pubblicati sulla rivista Psychological Bulletin.

In tutti gli studi, il sonno di più di 5.000 partecipanti è stato disturbato per una o più notti. Alcuni sono stati tenuti svegli per lunghi periodi, mentre ad altri è stata concessa una quantità di sonno inferiore alla norma. Un altro gruppo di partecipanti è stato svegliato periodicamente durante la notte.

Gli studi hanno poi misurato almeno una variabile emotiva dopo il sonno disturbato. I partecipanti hanno descritto il loro stato d'animo e risposto agli stimoli emotivi, oltre a essere misurati per i sintomi di depressione e ansia.

I ricercatori hanno riscontrato che tutti e tre i tipi di interruzione del sonno provocavano un minor numero di emozioni positive, tra cui gioia, felicità e appagamento. Inoltre, aumentavano i sintomi dell'ansia, come il battito cardiaco accelerato e l'aumento dei livelli di preoccupazione.

"Nella nostra società largamente priva di sonno, quantificare gli effetti della perdita di sonno sulle emozioni è fondamentale per promuovere la salute psicologica", ha dichiarato l'autrice principale dello studio, la dottoressa Cara Palmer della Montana State University.

"Questo studio rappresenta la sintesi più completa della ricerca sperimentale sul sonno e sulle emozioni fino ad oggi e fornisce la prova che i periodi di veglia prolungata, la durata ridotta del sonno e i risvegli notturni influenzano negativamente il funzionamento emotivo umano".

Palmer ha aggiunto che gli effetti negativi si verificano "anche dopo brevi periodi di perdita di sonno", compreso il rimanere svegli una o due ore più tardi del normale.

"Abbiamo anche riscontrato che la perdita di sonno aumenta i sintomi di ansia e riduce l'eccitazione in risposta agli stimoli emotivi".

Una carenza generale di sonno

I ricercatori sottolineano però uno dei limiti dello studio: la maggior parte dei partecipanti erano giovani adulti, con un'età media di 23 anni. Un campione di età più diversificato nelle ricerche future potrebbe fornire una migliore comprensione dell'effetto della privazione del sonno sulle emozioni.

I ricercatori vorrebbero anche esaminare gli effetti della perdita di sonno in culture diverse, dato che la maggior parte delle ricerche di questo studio è stata condotta negli Stati Uniti e in Europa.

"La ricerca ha rilevato che più del 30% degli adulti e fino al 90% degli adolescenti non dormono abbastanza", ha detto Palmer.

"Le implicazioni di questa ricerca per la salute individuale e pubblica sono importanti in una società in cui si dorme poco. Le industrie e i settori inclini alla perdita di sonno, come i primi soccorritori, i piloti e i camionisti, dovrebbero sviluppare e adottare politiche che diano priorità al sonno per mitigare i rischi e per garantire il benessere dei propri dipendenti", ha concluso l'esperto.