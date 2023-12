Un europeo su 6 è obeso. Ecco i Paesi più colpiti

I dati mostrano che un europeo su sei è obeso e oltre il 50% degli adulti è in sovrappeso. I tassi variano da Paese a Paese.

L'obesità rappresenta una vera sfida in Europa: un cittadino dell'Ue su sei è considerato obeso e oltre la metà degli adulti dell'Ue è in sovrappeso. L'obesità è un grave problema di salute pubblica in quanto aumenta il rischio di malattie croniche come l'ipertensione, il diabete, le malattie coronariche e alcuni tipi di cancro.

In media, nell'Ue, il sovrappeso e l'obesità riducono l'aspettativa di vita di quasi tre anni, secondo il rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) "Health at a Glance": Europa 2020 : State of Health in the EU Cycle".

Secondo stime recenti, inoltre, il sovrappeso e l'obesità causano ogni anno più di 1,2 milioni di decessi nella regione europea coperta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che comprende 53 Paesi.

Il rapporto dell'OMS "European Regional Obesity Report 2022" mostra che l'obesità è la quarta causa di morte dopo l'ipertensione, i rischi alimentari e il tabacco, e corrisponde a più del 13% dei decessi totali.

L'indice di massa corporea (IMC) è ampiamente accettato come la misura più utile dell'obesità per gli adulti (di età pari o superiore a 18 anni) quando sono disponibili solo i dati relativi a peso e altezza.

La tabella qui sopra mostra la classificazione dei risultati dell'IMC dell'OMS:

● < 18,50: sottopeso;

● 18,50 - < 25,00: range di normalità;

● >=25,00: sovrappeso;

● >= 30,00: obeso.

I tassi di sovrappeso e obesità differiscono significativamente per sesso, età e livello di istruzione.

Più della metà degli adulti nell'Ue è in sovrappeso

Secondo Eurostat, l'ufficio statistico ufficiale dell'Ue, nel 2019 il 44,8% degli adulti residenti nell'unione aveva un peso "normale", mentre più della metà (52,7%) era in sovrappeso e il 2,5% era sottopeso, secondo l'IMC.

Il sovrappeso è suddiviso in due gruppi principali: pre-obesi e obesi.

La percentuale di persone in sovrappeso varia in modo significativo all'interno dell'Ue.

Croazia e Malta in testa alla classifica

La Croazia e Malta (entrambe a più di 64%) hanno la più alta percentuale di persone in sovrappeso. Quasi due persone su tre erano considerate in sovrappeso in questi Paesi.

Seguono Islanda, Repubblica Ceca e Ungheria, dove il tasso di sovrappeso era pari o superiore al 60%.

I tassi di sovrappeso più bassi in Italia e Francia

La percentuale più bassa di persone in sovrappeso è stata registrata in Italia (45,7%), Francia (47,2%) e Lussemburgo (48,4%). Questi sono stati gli unici Paesi con un tasso di sovrappeso inferiore al 50%.

Un adulto su sei nell'Ue è obeso

Nell'Ue il 16,5% degli adulti è obeso e il 36,2% è pre-obeso. Nel 2019, la percentuale di obesi variava dal 10,9% della Romania al 28,7% di Malta. Almeno un adulto su cinque è risultato obeso in 12 dei 33 Paesi europei.

Nelle quattro economie principali dell'Ue, il tasso di obesità più elevato si registra in Germania (19%), seguita da Spagna (16%), Francia (15%) e Italia (11,7%).

L'obesità è in aumento

Negli ultimi due decenni, l'obesità è aumentata nell'Ue, secondo il rapporto dell'OCSE "Health at a Glance: Europe 2020" dell'OCSE. Tra i 18 Paesi dell'Ue analizzati, il tasso medio di obesità è passato dall'11% nel 2000 al 15% nel 2008 e al 17% nel 2018.

Tra il 2008 e il 2017/18, **il tasso di obesità è aumentato in quasi tutti i Paesi, ad eccezione di Cipro e dell'Ungheria.**In questo periodo, quattro Paesi nordici hanno registrato il maggiore aumento del tasso di obesità. L'Islanda (6,5 punti percentuali) ha registrato la variazione più elevata, seguita da Finlandia (4,3 punti percentuali), Norvegia (4,2 punti percentuali) e Svezia (3,8 punti percentuali).

Perché i tassi di sovrappeso e obesità variano in modo così significativo?

Non esiste una risposta semplice per spiegare queste differenze. Un articolo intitolato "Prevalence of adult overweight and obesity in 20 European countries, 2014", apparso su European Journal of Public Health, ha sottolineato che complessivamente la percentuale era più alta nei Paesi dell'Europa orientale rispetto a quelli del centro e del nord.

La prevalenza di sovrappeso e obesità è stata correlata alle caratteristiche socioeconomiche: il basso status socioeconomico viene descritto come associato all'obesità.

"Lo status socioeconomico può influenzare indirettamente il peso attraverso le abitudini alimentari, il buon accesso alle strutture per l'esercizio fisico, l'alfabetizzazione sanitaria e la partecipazione all'attività fisica", suggerisce l'articolo.

Anche il genere è una variabile significativa sul tasso di sovrappeso, che è risultato più alto negli uomini che nelle donne in tutti i 33 Paesi europei. Il 60,2% degli uomini è in sovrappeso, il 45,7% delle donne.

Il divario tra i sessi varia in modo significativo tra i Paesi. La differenza maggiore è stata registrata in Lussemburgo (20,1 punti percentuali), seguita dalla Repubblica Ceca (19,2 punti percentuali) e da Cipro (18,6 punti percentuali).

Tuttavia, il divario di genere non era considerevole in alcuni Paesi come la Turchia (2 punti percentuali) e la Lettonia (3,2 punti percentuali).

Se però consideriamo l'obesità, la situazione si ribalta completamente. Nel 2019 non c'erano differenze sistematiche tra i sessi per quanto riguarda la percentuale di uomini e donne obesi. Nell'Ue, il tasso di obesità era del 16,8% negli uomini, mentre era leggermente inferiore nelle donne (16,3%).

La percentuale più alta di uomini obesi (30,6%) e di donne (26,7%) è stata registrata a Malta.

In 11 dei 30 Paesi, la percentuale di adulti obesi era più alta nelle donne che negli uomini.

Tra questi Paesi figurano Turchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Portogallo, Danimarca, Irlanda e Svezia.

La percentuale di persone in sovrappeso aumenta generalmente con l'età

Fatta eccezione per le persone di età pari o superiore a 75 anni, più è vecchio il gruppo di età, più alta è la percentuale di persone in sovrappeso.

La fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni è quella con meno persone in sovrappeso (25%), mentre la fascia d'età compresa tra i 65 e i 74 anni ha registrato le cifre più alte (65,7%). Lo stesso vale per il tasso di obesità (6% contro 22%).

In alcuni Paesi, come Danimarca, Irlanda e Svezia, la percentuale di sovrappeso era più alta nella fascia d'età compresa tra i 54 e i 64 anni.

Il livello di istruzione è importante per il sovrappeso e l'obesità

Anche per quanto riguarda il livello di istruzione si è delineato uno schema chiaro. Le percentuali di persone in sovrappeso e obese diminuiscono all'aumentare del livello di istruzione nell'Ue.

I gruppi socialmente svantaggiati sono particolarmente a rischio di diventare obesi, a causa di abitudini alimentari meno sane o della mancanza di attività fisica. Organizzazione Mondiale della Sanità

Nel 2019, la percentuale di adulti in sovrappeso tra coloro che avevano un basso livello di istruzione era del 59%, mentre era del 54% per coloro che avevano un livello di istruzione medio e del 44% per gli adulti con un livello di istruzione elevato.

Allo stesso modo, il 20% degli adulti con un livello di istruzione basso e il 17% di quelli con un livello di istruzione medio e l'11% di quelli con un livello di istruzione alto erano obesi.

Il tasso di sovrappeso era più alto in chi aveva un livello di istruzione basso rispetto a chi aveva un livello di istruzione alto in tutti i Paesi della tabella.

L'OMS avverte che questo divario si traduce in ulteriori disuguaglianze nella salute e nell'occupazione.

Come lottare contro l'obesità?

Secondo il rapporto dell'OCSE, l'aumento dell'obesità è determinato da diversi fattori comportamentali e ambientali. Tra questi, l'urbanizzazione, l'aumento della sedentarietà e l'ampia disponibilità e commercializzazione di alimenti ad alta densità energetica.

"I gruppi socialmente svantaggiati sono particolarmente a rischio di diventare obesi, a causa di abitudini alimentari meno sane o della mancanza di attività fisica", si legge nel rapporto.

"L'obesità è una malattia multifattoriale complessa", ha scritto nel rapporto Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Ciò significa che nessun intervento da solo può arrestare l'aumento dell'obesità.

È possibile calcolare facilmente il proprio IMC sul sito web dell'NHS e verificare se si è in sovrappeso.