Ecco i Paesi più felici d'Europa

Il primo posto è occupato dall'Austria, mentre i cittadini tedeschi sono molto meno felici rispetto a qualche anno fa, secondo un nuovo studio.

PUBBLICITÀ

Ogni anno Eurostat, l'agenzia statistica ufficiale dell'Ue, misura la felicità dei cittadini di ogni Stato membro. I risultati della classifica di quest'anno potrebbero sorprendervi: Austria, Polonia e Romania sono le tre nazioni più felici dell'Ue.

Con un colpo di scena a fine classifica, la Germania è penultima, seguita dalla Bulgaria. Infatti, la Bulgaria è stato l'unico Paese dei 27 intervistati a ottenere un punteggio complessivo inferiore a sei su dieci per quanto riguarda la soddisfazione complessiva della vita nel 2022.

Tra le domande poste agli intervistati, **si chiede anche quanto gli intervistati siano ottimisti sul futuro o, a seconda dei casi, quanto siano pessimisti.**Sebbene si possa supporre che le persone siano più felici nei Paesi più ricchi, in realtà non è sempre così. In Germania, per esempio, dove l'economia è una delle più solidi dell'Unione, le cifre sulla felicità sono basse. Nel 2021, ha ottenuto un punteggio di 7,1, ma i dati più recenti mostrano che il livello è sceso addirittura a 6,5.

Sebbene le semplici statistiche non possano spiegare perché le persone siano meno felici rispetto all'anno precedente, sicuramente indicano un calo dell'umore collettivo tedesco, che rispecchia le attuali difficoltà economiche.

Un altro ente tedesco, il Rheingold Institute di Colonia, utilizza sondaggi e interviste approfondite.

In uno studio pubblicato la scorsa settimana, è emerso che le persone "sopraffatte dall'ansia" rappresentano il 20% in Germania, dove un altro 9% è considerato "disinteressato e chiuso in se stesso".

La Germania sta soffrendo per la stagnazione economica e per il disagio legato alla guerra in Ucraina, il tutto gestito da un governo relativamente impopolare.

The broadcast tower at Alexanderplatz looms over the city centre of Berlin Sean Gallup/Getty Images

Qual è la chiave della felicità?

Non è la prima volta che l'Austria è in testa alla classifica, con una media dell'8. L'Austria è un Paese benestante, quindi questo dato potrebbe non essere sorprendente. Le due nazioni al secondo e al terzo posto però, la Romania e la Polonia, sono piuttosto povere, confermando che il denaro non fa necessariamente alla felicità.

**Sembra invece che fattori come l'età, il livello di istruzione, la situazione familiare e finanziaria possano essere più indicativi della soddisfazione complessiva rispetto alla ricchezza.**Nonostante le difficoltà dei Millennials e della Gen Z, di cui si parla molto, i dati raccolti nella maggior parte degli Stati membri hanno dimostrato che le persone di età compresa tra i 16 e i 29 anni sono più soddisfatte della propria vita rispetto a quelle di età superiore ai 65 anni.

L'andamento opposto è stato riscontrato solo in Danimarca, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo e Finlandia. La sicurezza finanziaria ha un certo effetto sui dati, ma forse non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare. La soddisfazione sembra infatti dipendere dal livello di istruzione di un individuo, che in una certa misura riflette i livelli di reddito.

In tutti gli Stati membri, la soddisfazione di vita è aumentata parallelamente al livello di istruzione. L'evoluzione più importante è stata misurata in Slovacchia, con una differenza di circa 1,6 punti tra coloro che avevano un'istruzione terziaria e coloro che avevano un'istruzione primaria.

Anche il luogo in cui si vive fa la differenza, anche se i risultati sono molto diversi tra i vari Paesi d'Europa. A Malta, in Austria, in Finlandia, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Irlanda, in Svezia, in Danimarca e in Lussemburgo le persone che vivono in zone rurali si dichiarano leggermente più felici, a partire da 0,2 punti.

A view of Salzburg - one of the most iconic Austrian cities Andreas Rentz/Getty Images

In Bulgaria, Romania, Lituania, Slovacchia, Portogallo, Ungheria, Croazia, Cipro, Germania e Slovenia, invece, gli abitanti delle città si sono dichiarati più soddisfatti della vita.

Le famiglie con figli sono risultate le più felici, mentre i single sono le persone meno soddisfatte. Si tratta di un dato esclusivamente europeo: le ricerche condotte in altri continenti hanno rilevato esattamente il contrario. Tra il 2018 e il 2022, la felicità è diminuita soprattutto per le famiglie con figli a carico.

Per quanto riguarda il sesso, le differenze sono minime. Tra il 2018 e il 2022 gli uomini hanno ottenuto una soddisfazione leggermente inferiore rispetto alle loro controparti femminili, ma entrambi i sessi hanno comunque una media di 7,1 punti a livello europeo.

Le tendenze geografiche

Gli studi mostrano che esiste un divario abbastanza significativo tra le varie parti dell'Ue. Nel complesso, gli abitanti dei Paesi del nord e dell'ovest tendono a essere più soddisfatti della propria vita rispetto agli abitanti dei Paesi baltici. Chi vive vicino all'area mediterranea e nelle zone orientali dell'Ue è più infelice.

La situazione però si sta lentamente equilibrando. Nei Paesi in cui la soddisfazione di vita è generalmente più bassa, si sono registrati lievi aumenti tra il 2018 e il 2022, mentre l'opposto si è verificato nei Paesi tipicamente "più felici".

Come la maggior parte degli studi di questo tipo, i risultati non sono una scienza esatta.

PUBBLICITÀ

Misurati in modo soggettivo, con un'attenzione particolare alla valutazione cognitiva complessiva della propria vita, l'eudaimonia, ovvero la sensazione che la propria vita abbia un significato, sarà sempre variabile.