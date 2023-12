Hai la pressione alta? Probabilmente anche il tuo partner

Di Euronews

Un nuovo studio condotto su coppie eterosessuali conviventi di tutto il mondo sembra mostrare che se uno dei due partner soffre di pressione alta, anche l'atro membro della coppia probabilmente ha la stessa patologia.

Nel 20-47% delle coppie sposate o conviventi, entrambi i partner avevano la pressione alta, secondo la ricerca pubblicata mercoledì sul Journal of the American Heart Association. Lo studio internazionale è stato condotto negli Stati Uniti, in Inghilterra, Cina e India.

"Sapevamo già che l'ipertensione arteriosa è comune negli adulti di mezza età e in quelli più anziani, eppure siamo rimasti sorpresi nel constatare che in molte coppie di anziani, sia il marito che la moglie avevano la pressione alta negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Cina e in India", ha dichiarato in un comunicato l'autore Chihua Li.

"Per esempio, negli Stati Uniti, in oltre il 35% delle coppie di almeno 50 anni, entrambi i membri della coppia avevano la pressione alta". Lo studio ha utilizzato i dati di 3.989 coppie statunitensi, 1.086 coppie inglesi, 6.514 coppie cinesi e 22.389 coppie indiane.

L'ipertensione arteriosa è più comune negli Stati Uniti e nel Regno Unito

In Inghilterra la prevalenza di entrambi i partner con pressione alta era del 47%. Negli Stati Uniti era del 38%, mentre in Cina era del 21% e in India del 20%.

In Cina, le mogli i cui mariti avevano la pressione alta avevano il 26% di probabilità di averla anche loro rispetto a quelle sposate con persone senza pressione alta.

In India, le mogli i cui mariti avevano la pressione alta avevano il 19 percento di probabilità in più di averla, mentre negli Stati Uniti e in Inghilterra avevano il 9 percento di probabilità in più. I dati erano simili per i mariti.

"L'ipertensione arteriosa è più comune negli Stati Uniti e in Inghilterra che in Cina e in India, tuttavia l'associazione tra lo stato di pressione arteriosa delle coppie era più forte in Cina e in India che negli Stati Uniti e in Inghilterra", ha dichiarato in un comunicato Peiyi Lu, borsista in epidemiologia presso la Columbia University Mailman School of Public Health.

"Una delle ragioni potrebbe essere culturale. In Cina e in India c'è una forte convinzione di rimanere uniti come una famiglia, quindi le coppie potrebbero influenzare maggiormente la salute reciproca".

Tra i limiti dello studio c'è il fatto di aver incluso solo una misurazione della pressione sanguigna per i partecipanti e di aver preso in considerazione solo le coppie eterosessuali. Secondo gli autori, questo studio ha permesso soprattutto di mostrare il potenziale di un trattamento dell'ipertensione basato sulla coppia.

Secondo l'agenzia statistica dell'Ue Eurostat, il 22% degli europei soffre di pressione alta. Gli studi hanno dimostrato che l'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, tra cui l'infarto, l'insufficienza cardiaca e l'ictus.