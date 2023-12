Epidemie di "polmonite ambulante" in Europa: ecco cosa c'è da sapere

Come la Cina, anche in diversi Paesi europei sono in aumento i casi di mycoplasma pneumoniae, un batterio che causa la "polmonite ambulante".

Diversi Paesi europei hanno segnalato un aumento dei casi di polmonite nei bambini quest'anno, simile a un aumento delle infezioni in Cina.

Le infezioni sono causate dal mycoplasma pneumoniae, un batterio che può provocare infezioni respiratorie lievi o polmoniti gravi. È una causa comune di polmonite nei bambini in età scolare. La polmonite provoca l'infiammazione dei sacchi d'aria dei polmoni, che possono riempirsi di liquido o pus, causando sintomi come tosse o difficoltà respiratorie.

Finora sei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo hanno riportato un aumento delle infezioni da mycoplasma pneumoniae.

Secondo i funzionari sanitari dell'Ue, questo aumento dei casi potrebbe anche essere una conseguenza indiretta della trasmissione limitata del virus durante la pandemia COVID-19.

Quali sono i sintomi?

Alcuni Paesi, tra cui Danimarca e Francia, hanno classificato l'aumento dei casi come "epidemia".

Hanne-Dorthe Emborg, ricercatrice presso lo Statens Serum Institute della Danimarca, ha dichiarato a Euronews Next che quando più del 10% dei test effettuati dai medici risulta positivo al micoplasma, si parla di epidemia.

Non è una malattia che si sviluppa rapidamente. Di solito è più lenta e tra i sintomi ci sono tosse, stanchezza e mal di testa. Hanne-Dorthe Emborg Ricercatrice

"I sintomi sono simili a quelli dell'influenza, ma di solito si ha molta tosse", ha detto Emborg.

"Non è una malattia che si sviluppa rapidamente. Di solito è più lenta e si può avere la tosse, la stanchezza e il mal di testa e se questo dura a lungo può trattarsi di polmonite da micoplasma", ha aggiunto.

I ricercatori Mike Beeton e Patrick Meyer Sauteur hanno iniziato a studiare il batterio mycoplasma pneumoniae già nel 2020, scoprendo che, come per altre infezioni del tratto respiratorio, i casi hanno iniziato a scomparire grazie alle restrizioni imposte dal COVID-19. "Non è sorprendente che i casi siano scomparsi. I rilevamenti di mycoplasma pneumoniae in moltissimi Paesi del mondo sono diminuiti in modo molto netto", ha dichiarato a Euronews Next Beeton, specialista di microbiologia medica presso la Cardiff Metropolitan University, nel Regno Unito.

Ma mentre altre infezioni comuni come l'influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV) sono riemerse dopo la fine della pandemia, il micoplasma è rimasto assente. Gli specialisti però si aspettavano un suo ritorno: "sapevamo che a un certo punto sarebbe tornato, perché c'erano ancora questi rilevamenti occasionali qua e là in diversi Paesi", ha detto.

Dove si sta diffondendo?

I ricercatori hanno osservato un aumento del numero di infezioni da mycoplasma pneumoniae in questi ultimi mesi. Analizzando i dati di sorveglianza di 24 Paesi tra aprile e settembre 2023, hanno scoperto che i casi erano più numerosi in Europa e in Asia. I "rilevamenti più frequenti" in Europa si sono verificati in Danimarca, Svezia, Svizzera e Galles, hanno aggiunto in un articolo pubblicato su Lancet il mese scorso.

Diversi Paesi europei hanno recentemente segnalato un aumento dei casi. I funzionari sanitari danesi hanno dichiarato che dopo l'estate si è verificato un aumento delle infezioni da mycoplasma pneumoniae, con "un numero di casi significativamente superiore al solito".

In Francia è stato segnalato un "aumento insolito" delle infezioni respiratorie da mycoplasma pneumoniae, con una maggiore circolazione dall'inizio dell'autunno e un numero più elevato di casi rispetto al 2019 e al 2022.

Anche i Paesi Bassi hanno registrato un aumento dei casi di polmonite: l'istituto di sanità pubblica RIVM ha dichiarato a Euronews Next che c'è stato in particolare un aumento delle infezioni da polmonite tra i bambini di età compresa tra i cinque e i 14 anni.

Perché i casi di "polmonite ambulante" sono in aumento?

Non si sa perché questi casi stiano aumentando proprio ora, ma alcuni funzionari della sanità sostengono che potrebbe essere legato alla fine delle restrizioni per il COVID-19.

**Ci sono alcune teorie sul perché ci sia voluto così tanto tempo per la ricomparsa di questo batterio dopo la pandemia, tra cui il fatto che ha un periodo di incubazione più lungo e che è "a crescita lenta".**Sebbene l'entità dei casi che i Paesi stanno riscontrando sia "preoccupante", non è sorprendente.

I funzionari della sanità danese affermano che le epidemie di mycoplasma pneumoniae si sono storicamente verificate all'incirca ogni quattro anni, con l'epidemia più recente dal 2015 al 2018.

Immediatamente prima della pandemia COVID-19 si è registrato un numero elevato di casi, che però sono scesi a un "livello insolitamente basso" in seguito alle restrizioni.

"Non circolava quasi nulla [durante la pandemia], e poi quando abbiamo iniziato a riaprire le attività [in Danimarca], diversi virus hanno ricominciato a circolare", ha detto Emborg.

"Il micoplasma non era apparso fino ad ora, quindi sono passati tre anni e mezzo da quando abbiamo avuto una vera circolazione del batterio".

Emborg ha aggiunto: "Ce n'è un po' di più di quanto siamo abituati, ma non siamo preoccupati al momento perché il micoplasma è di solito una malattia che colpisce i bambini".