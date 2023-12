Di Euronews

Una donna ugandese ha dato alla luce due gemelli all'età di 70 anni e l'ospedale ha dichiarato che si tratta della madre più anziana dell'Africa.

Un ospedale in Uganda ha dichiarato che una donna di 70 anni potrebbe essere la più anziana a partorire in Africa.

Safina Namukwaya ha partorito due gemelli, un maschio e una femmina, concepiti grazie alla fecondazione in vitro. L'IVF è uno dei tanti modi per aiutare le persone con problemi di fertilità ad avere un figlio e prevede la combinazione di spermatozoi e ovuli in laboratorio prima di inserire l'embrione nell'utero.

Il Women's Hospital International and Fertility Centre di Kampala, in Uganda, ha scritto in un post su Facebook che "la madre e i bambini stanno bene". "Questa storia non è solo un successo della medicina, ma anche dello spirito umano, grazie alla sua forza e resilienza", ha aggiunto l'ospedale.

Safina ha dichiarato all'emittente ugandese NTV che l'esperienza di portare in grembo due gemelli non è stata facile e che ha speso quasi tutti i suoi risparmi per rimanere incinta. Ha anche raccontato che il suo compagno l'ha lasciata, ma che il medico della clinica della fertilità l'ha aiutata a pagare il viaggio.

Nel 2019 diversi organi di informazione locali indiani hanno riportato la notizia che una donna di 74 anni aveva dato alla luce due gemelli tramite fecondazione in vitro.

Al di là di questi casi eccezionali, le donne partoriscono sempre più tardi: l'età media delle donne che danno alla luce il loro primo figlio nell'Ue, per esempio, è aumentata da 28,8 anni nel 2013 a 29,4 nel 2019.