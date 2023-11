Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Una revisione sistematica di 25 studi condotti nell'arco di quasi 50 anni ha indicato una forte associazione tra i pesticidi comunemente presenti negli alimenti e la riduzione delle concentrazioni di spermatozoi

Un gruppo di ricercatori del George Mason University College of Public Health e della Northeastern University, negli Stati Uniti, ha pubblicato una ricerca che indica un forte legame tra l'esposizione a pesticidi comuni e la riduzione del numero di spermatozoi.

"Capire come gli insetticidi influenzino la concentrazione di sperma nell'uomo è fondamentale, data la loro ubiquità nell'ambiente e i rischi riproduttivi documentati - ha dichiarato Lauren Ellis, dottoranda della Northeastern University coinvolta nel progetto di ricerca - gli insetticidi sono una preoccupazione per la salute pubblica e per tutti gli uomini, che sono esposti principalmente attraverso il consumo di cibo e acqua contaminati".

La ricerca, pubblicata sulla rivista Environmental Health Perspectives, ha comportato una revisione sistematica di 25 studi sull'argomento condotti nell'arco di 50 anni.

In particolare, questi studi hanno esaminato l'impatto dell'esposizione a due classi di insetticidi ampiamente utilizzate, gli organofosfati e gli N-metilcarbammati, e il team di ricerca ha riscontrato associazioni coerenti con una minore concentrazione di sperma in tutti gli studi.

Secondo la National Library of Medicine degli Stati Uniti, i pesticidi organofosforici (Op) sono una delle classi di sostanze chimiche più comunemente utilizzate per il controllo degli insetti sugli ortaggi, grazie alla loro elevata efficacia e all'ampio spettro di attività.

È probabile che residui di Op si trovino in alimenti comuni, come lattuga e cavoli.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), gli N-metilcarbammati sono ugualmente diffusi in uno spettro di colture di campi, frutta e ortaggi.

La concentrazione di spermatozoi, o densità spermatica, riguarda il numero di spermatozoi per millilitro di sperma e ha un'importante influenza sulla fertilità.

La conta degli spermatozoi si riferisce al numero totale di spermatozoi in un campione, che può essere calcolato moltiplicando la concentrazione di spermatozoi per il volume dello sperma.

Tuttavia, la concentrazione di spermatozoi "è una misura importante della qualità dello sperma per confrontare gli uomini tra i vari studi, perché aggiusta la variabilità del volume dello sperma", ha specificato Melissa J. Perry, preside del George Mason University College of Public Health, in un'intervista alla Cnn.

"Ci sono molte prove a sostegno della riduzione dell'esposizione agli insetticidi, soprattutto tra gli uomini che intendono pianificare la propria famiglia e diventare padre di bambini", ha aggiunto Perry in un video separato di presentazione dei risultati.

Ha anche riconosciuto che i ricercatori sono stati "sorpresi" dai risultati e ha incoraggiato i politici a riconoscere l'esposizione agli insetticidi come un problema di salute pubblica.

Negli ultimi 50 anni, il numero di spermatozoi si è dimezzato in tutto il mondo.

Uno studio di Hagai Levine della Hadassah Braun School of Public Health della Hebrew University di Gerusalemme, pubblicato l'anno scorso, ha indicato che la tendenza si è accelerata dall'inizio del secolo.