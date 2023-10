Taiwan, una donna avverte fruscii e scopre un ragno nell'orecchio

Di Euronews

I medici hanno utilizzato un tubo di aspirazione all'interno di un otoscopio per rimuovere un piccolo ragno e il suo guscio esterno

Per quattro giorni, una donna di 64 anni ha sentito strani suoni nell'orecchio sinistro, tra cui battiti, ticchettii e fruscii. Rumori incessanti, che le causavano anche problemi di sonno. Così, la donna è finita in una clinica specializzata in otorinolaringoiatria: qui le è stato trovato un piccolo ragno nel condotto uditivo sinistro, con il suo esoscheletro mutato.

La scoperta è stata pubblicata in una breve relazione apparsa sul New England Journal of Medicine.

I medici di Taiwan hanno rimosso il ragno e l'esoscheletro con un tubo di aspirazione posizionato all'interno di un otoscopio, un dispositivo medico utilizzato per guardare all'interno delle orecchie. Hanno riferito che per gli insetti più grandi è consigliabile usare prima l'alcol o un anestetico locale per ucciderli ed evitare che si muovano e danneggino l'orecchio, a meno che il timpano non sia stato perforato.

Il dottor Tengchin Wang, il medico dell'ospedale municipale di Tainan che ha curato la paziente, ha dichiarato a Euronews Next che a Taiwan è comune trovare insetti all'interno dell'orecchio poiché si tratta di una regione tropicale. Essi, in alcuni casi, "possono danneggiare il timpano e causarne la perforazione o comportare altre complicazioni. Ma nel mio caso l'animale era molto piccolo e non ha provocato problemi", ha detto.

Spesso vengono riportati casi di ritrovamenti di formiche o scarafaggi nei canali uditivi. Livia Chan, assistente di otorinolaringoiatria presso il Tufts Medical Centre negli Stati Uniti, ha dichiarato a Euronews Next che però non è molto comune vedere persone con insetti nelle orecchie. Nella struttura nella quale lavora, succede meno di una volta all'anno.

È molto più comune trovare oggetti estranei come fibre di cotone provenienti da un cotton fioc che qualcuno ha inserito nelle orecchie. "Quando si usano i cotton fioc per pulire le orecchie, la testa può rompersi o possono rimanere incastrate piccole fibre di cotone nelle orecchie, quindi questa è la cosa più comune", ha spiegato la dottoressa, che suggerisce appunto di non usare i cotton fioc.

Uno studio condotto dai ricercatori dell'università di Cincinnati ha rilevato che, sebbene la maggior parte dei casi di insetti nel condotto uditivo sia benigna, "un piccolo sottoinsieme di pazienti può sviluppare complicazioni, tra cui infezioni, perdita dell'udito e disturbi legati al corpo estraneo". Gli esperti raccomandano di non cercare di rimuovere gli insetti dall'orecchio con le dita o con i bastoncini di cotone. Secondo la Mayo Clinic, negli Stati Uniti, è possibile versare alcol o olio nell'orecchio solo se non c'è un foro nel timpano, in modo che l'insetto galleggi fuori.

Chan ha comunque affermato che "se si ha la sensazione di avere un oggetto estraneo o un insetto nell'orecchio, è necessario rivolgersi a un professionista. Cercare di farlo da soli può causare molti più danni".

Questo articolo è stato aggiornato per includere i commenti di un otorinolaringoiatra.