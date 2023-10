La Podlachia vuole diventare un polo di investimenti e innovazione

Dal legno e l'edilizia al settore agroalimentare: la regione nella Polonia nord-orientale ha piani ambiziosi per attrarre gli investitori

La regione della Podlachia, nel nord-est della Polonia, è nota per le sue bellezze naturali, tra cui le abbondanti foreste. Ma è anche una regione che vuole diventare un luogo in cui fare affari, attraverso la crescita di imprese locali che si affermino a livello globale.

In questa edizione di Focus abbiamo visitato il villaggio di Orla, per scoprire perché Ikea ha scelto la regione per un impianto di produzione che produce pannelli di fibra ad alta densità (Hdf), utilizzati per i suoi mobili venduti in tutto il mondo.

Abbiamo incontrato anche i titolari di un'azienda a conduzione familiare nella città di Kolno, che personalizza controller per dispositivi di gioco: ci siamo fatti dire quali sono i loro piani per espandersi anche in Asia, dopo Europa e Stati Uniti.

La Podlachia, conosciuta come il "polmone verde" della Polonia, vuole giocare un ruolo più importante anche nel settore agroalimentare, contribuendo ad aumentare l'efficienza e la sostenibilità attraverso l'adozione delle ultime innovazioni tecnologiche: abbiamo incontrato il presidente di un'azienda che produce prodotti alimentari con cereali di provenienza locale.

Con uno sguardo orientato al futuro, scopriremo come la Podlachia punti di diventare un mercato alternativo per gli investitori, anche per quelli che cercano di fare affari più vicino a casa sulla scia della pandemia, che ha avuto un enorme impatto sulle catene di approvvigionamento.