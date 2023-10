Come rendere il settore farmaceutico europeo più innovativo?

Lo abbiamo chiesto a Emer Cooke, direttrice dell'Agenzia europea per i medicinali

Quali sono le sfide che l'Unione europea sta affrontando per rendere il suo settore farmaceutico più innovativo? Lo abbiamo chiesto ad Emer Cooke, direttrice dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

"Dobbiamo assicurarci di essere trasparenti e accessibili - dice Cooke -. Soprattutto per le piccole e medie imprese. Le pmi sono i nostri supereroi. Il 20% dei prodotti che autorizziamo in Europa sono sviluppati da pmi, che non hanno le stesse risorse per affrontare la complessità di alcuni processi normativi previsti dalla legislazione europea. Quindi dobbiamo pensare alla semplificazione. Dobbiamo pensare a un servizio di orientamento. Dobbiamo assicurarci che il percorso verso l'approvazione di un farmaco sia semplice e accessibile. Stiamo quindi cercando di introdurre strumenti che aiutino a rendere più chiari i percorsi. E anche per assicurarci che gli innovatori possano navigare in questi percorsi con il nostro aiuto".

"L'altra sfida che dobbiamo affrontare è quella della competenza - dice Cooke -. Se pensiamo ai farmaci del futuro, i confini tra farmaci, tecnologie e dispositivi medici sono sempre più labili. Dobbiamo quindi assicurarci di avere una combinazione di competenze scientifiche e tecnologiche e di non pensare come si pensava 30 anni fa".