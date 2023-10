Fernando Vergara/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

I ricercatori Katalin Karikó e Drew Weissman sono stati insigniti del Nobel per la medicina per avere gettato le basi per i vaccini a mRna. Karikó è la tredicesima donna a vincere il titolo per la medicina